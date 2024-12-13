Créez des Vidéos d'Atelier d'Innovation avec Facilité
Transformez les besoins des clients en informations précieuses. Générez des vidéos d'atelier dynamiques avec les avatars AI de HeyGen, améliorant les idées de votre organisation.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux facilitateurs d'innovation et aux praticiens du design thinking, montrant comment créer des vidéos d'ateliers d'innovation axées sur la cartographie des points de contact client. Adoptez une esthétique visuelle propre, de type tutoriel, avec une voix off claire et encourageante, guidant les spectateurs à travers des étapes pratiques. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et engageante sans avoir besoin d'un présentateur humain.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux cadres dirigeants et aux responsables des départements d'innovation, démontrant les précieuses informations et le retour sur investissement significatif obtenus lorsque les équipes créent des idées grâce à une collaboration vidéo améliorée. Le style visuel doit être percutant avec des visuels forts basés sur des données et une voix confiante et autoritaire, mettant en avant des résultats concrets. Assurez une accessibilité maximale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tous les dialogues à l'écran.
Générez une vidéo engageante de 50 secondes pour les chefs de produit, les designers UX et les stratèges marketing, explorant comment intégrer du contenu vidéo dans un tableau de parcours client ou un document Figma pour des sessions d'Atelier d'Innovation Vidéo plus interactives. Le style visuel et audio doit être collaboratif et guidant, avec du texte à l'écran soulignant les points clés et une narration amicale et accessible. Améliorez la narration visuelle en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour ajouter des séquences ou des images pertinentes de l'industrie.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement des Ateliers d'Innovation.
Utilisez des vidéos alimentées par l'IA pour rendre les ateliers d'innovation plus interactifs et mémorables, conduisant à un engagement plus élevé des participants et une meilleure rétention des idées.
Élargissez la Portée des Ateliers d'Innovation.
Transformez facilement le contenu des ateliers en cours vidéo professionnels, élargissant votre portée à un public plus large et démocratisant l'accès aux méthodologies d'innovation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'atelier d'innovation ?
HeyGen utilise une IA avancée pour permettre aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos d'atelier d'innovation captivantes. Avec des capacités de texte en vidéo et des avatars AI, vous pouvez facilement transformer vos scripts en contenu visuel engageant pour capturer des informations précieuses et favoriser de nouvelles idées.
Quel rôle joue HeyGen dans la satisfaction des besoins des clients avec la vidéo ?
HeyGen permet aux organisations d'utiliser efficacement la vidéo à divers points de contact client, améliorant l'engagement et la compréhension des besoins des clients. En fournissant des contrôles de marque et des modèles polyvalents, HeyGen garantit que votre contenu vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité et les objectifs de votre marque pour un retour sur investissement optimal.
HeyGen propose-t-il des outils pour un Atelier d'Innovation Vidéo complet ?
Oui, HeyGen soutient votre Atelier d'Innovation Vidéo en vous permettant de générer facilement du contenu professionnel comme des diapositives de présentation d'atelier et des vidéos de webinaires. Notre plateforme offre une boîte à outils prête à l'emploi incluant des médias stock et la génération de sous-titres pour simplifier votre processus créatif.
Les agences vidéo peuvent-elles bénéficier de l'utilisation de HeyGen pour leurs clients ?
Absolument, les agences vidéo peuvent considérablement améliorer leur production en intégrant HeyGen dans leur flux de travail pour créer des vidéos de haute qualité pour divers projets clients. Les modèles diversifiés de HeyGen, le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation faciles en font un outil inestimable pour produire du contenu professionnel efficacement sur plusieurs plateformes pour toute organisation.