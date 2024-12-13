Créez des Vidéos de Stratégie d'Innovation : Simplifiez Votre Message

Communiquez visuellement vos vidéos de stratégie d'innovation pour expliquer des concepts complexes. Créez un contenu convaincant en quelques minutes en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'innovation commerciale convaincante de 45 secondes conçue pour les investisseurs potentiels et les clients clés, mettant en avant le potentiel disruptif d'un nouveau produit ou service. Le style visuel et audio doit être dynamique et inspirant, avec des séquences vidéo de haute qualité et une musique de fond entraînante, visant à communiquer la valeur rapidement. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre script en une présentation soignée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de stratégie d'entreprise concise de 30 secondes pour une annonce publique ou une campagne sur les réseaux sociaux, résumant l'engagement de votre organisation envers la croissance future. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et vibrant avec des coupes rapides et des graphiques animés engageants, accompagnée d'une bande sonore énergique et entraînante. Assurez l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour tous les dialogues.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 90 secondes expliquant un processus complexe de mise en œuvre de stratégie d'innovation aux chefs de projet et aux équipes d'innovation internes. Adoptez un style visuel éducatif et clair, utilisant des diagrammes séquentiels et des puces pour plus de clarté, avec une voix off calme et autoritaire. Optimisez la vidéo pour différentes plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Stratégie d'Innovation

Transformez des concepts d'innovation complexes en une communication visuelle de stratégie convaincante en utilisant des avatars AI et des outils intuitifs, engageant efficacement votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Stratégie d'Innovation
Développez votre script complet décrivant les concepts d'innovation clés. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre texte en un récit visuel dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Communicateur Visuel de Stratégie
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour transmettre votre message. Cela garantit que votre stratégie d'innovation est communiquée de manière claire et engageante, améliorant la communication visuelle de stratégie.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Contexte Engagés
Enrichissez votre vidéo avec des images pertinentes, des séquences vidéo et de la musique de fond de la bibliothèque multimédia/support de stock. Cela aide à expliquer efficacement les concepts d'innovation et les idées complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Stratégie
Finalisez votre vidéo avec un timing précis et utilisez le redimensionnement et les exportations des ratios d'aspect de HeyGen pour vous assurer que votre stratégie d'innovation est parfaitement formatée et prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez l'Alignement Stratégique

Générez des vidéos convaincantes pour inspirer l'adhésion et favoriser l'alignement parmi les équipes pour de nouvelles initiatives d'innovation et des orientations stratégiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de stratégie d'innovation convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de stratégie d'innovation en transformant des scripts textuels en contenu vidéo engageant à l'aide d'avatars AI et de voix off professionnelles. Cela simplifie votre processus de création de vidéos de stratégie, le rendant très efficace.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour communiquer des concepts d'innovation complexes ?

HeyGen excelle dans la communication visuelle de stratégie en offrant des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia, vous permettant d'expliquer clairement les concepts d'innovation. Cela aide à produire des vidéos d'innovation commerciale percutantes avec une image de marque cohérente.

HeyGen peut-il accélérer la production de vidéos de stratégie d'entreprise ?

Absolument, HeyGen accélère considérablement la production de vidéos de stratégie d'entreprise en convertissant des scripts en vidéos professionnelles avec des voix off générées par AI et des sous-titres automatiques. Cela optimise votre stratégie globale de contenu vidéo pour un déploiement plus rapide.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de stratégie ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des palettes de couleurs, au sein de ses modèles et scènes. Cela garantit que toutes vos vidéos de stratégie d'innovation maintiennent une identité de marque professionnelle et cohérente sur diverses plateformes pendant la production vidéo.

