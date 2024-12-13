Créez des Vidéos de Programme d'Innovation Qui Inspirent le Changement
Boostez votre programme d'innovation en transformant des scripts en vidéos captivantes rapidement, en utilisant la création texte-à-vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes présentant les avancées en matière d'efficacité "manufacturière" et d'intégration de "conception de produit", en mettant particulièrement l'accent sur le rôle des "robots" collaboratifs. Ciblez ce contenu vers les cadres de la fabrication et les équipes de développement de produits, en utilisant des prises de vue dynamiques des chaînes de montage, des modèles 3D, une voix off précise et informative, et une ambiance sonore industrielle moderne. Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent facilement créer cette vidéo à partir d'un script en utilisant la fonction Texte-à-vidéo et l'enrichir avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Produisez une courte vidéo inspirante de 1,5 minute explorant comment le "Design Centré sur l'Humain" stimule l'innovation technique, en mettant l'accent sur "l'empathie" comme composante essentielle de la "vision technique" future. Cette vidéo est destinée aux designers UX/UI, aux chefs de produit et aux responsables de l'innovation, avec des interviews engageantes, des visualisations de parcours utilisateur, une voix chaleureuse et rassurante, et une musique de fond inspirante. Les sous-titres/captions de HeyGen garantiront l'accessibilité, tandis que les divers modèles et scènes peuvent accélérer le processus de création.
Imaginez une vidéo de formation d'entreprise de 2 minutes détaillant la mise en œuvre stratégique de "l'automatisation" pour améliorer le "bien-être" dans le "monde de l'entreprise". Destinée aux responsables RH, aux gestionnaires du changement organisationnel et aux stratèges d'entreprise, cette vidéo doit maintenir une esthétique professionnelle et épurée avec une voix apaisante mais confiante et une musique de fond orchestrale. Profitez du redimensionnement et des exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme et utilisez les avatars AI pour délivrer des informations clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez la Formation du Programme d'Innovation.
Améliorez l'apprentissage et l'engagement dans les programmes d'innovation avec des vidéos alimentées par l'AI, améliorant la rétention des connaissances et favorisant une culture d'apprentissage continu.
Inspirez l'Innovation et le Changement Culturel.
Produisez des vidéos puissantes et inspirantes pour motiver les équipes, stimuler de nouvelles idées et communiquer efficacement des visions pour l'innovation et le changement culturel au sein de votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il des technologies avancées comme les avatars AI pour la communication de la vision technique ?
HeyGen utilise des avatars AI de pointe pour transformer une vision technique complexe en contenu vidéo engageant, simplifiant la communication dans le monde de l'entreprise. Cette automatisation permet une production efficace d'explications détaillées.
HeyGen peut-il nous aider à créer des vidéos courtes convaincantes pour notre programme d'innovation ?
Absolument. HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de programme d'innovation et des vidéos courtes, en fournissant des outils puissants de génération texte-à-vidéo et de voix off pour un storytelling efficace. Ses modèles diversifiés rendent le processus simple.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour la conception d'applications commerciales ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans les vidéos, parfait pour une conception cohérente pour les affaires. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque de médias et le redimensionnement d'aspect-ratio pour s'adapter à diverses plateformes du monde de l'entreprise.
Comment HeyGen peut-il soutenir les initiatives d'innovation et de changement culturel par la vidéo ?
HeyGen facilite l'innovation et le changement culturel en permettant une communication vidéo claire et accessible, favorisant une meilleure compréhension et empathie. Des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et la génération de voix off garantissent que vos messages sur le bien-être atteignent efficacement chaque audience.