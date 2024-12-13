créez des vidéos de rapport de blessure avec AI
Simplifiez votre système de rapport de blessure et améliorez la sécurité des travailleurs. Générez des vidéos claires sur la sécurité au travail avec des avatars AI professionnels.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une démonstration technique de 1,5 minute pour les responsables de la sécurité, illustrant comment ajouter des individus à un rapport de blessure dans une application de suivi des blessures (ITA). L'approche visuelle nécessite des captures d'écran précises de l'interface logicielle, soutenues par des annotations précises et un narrateur compétent expliquant chaque clic et saisie. Intégrez le support de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour intégrer de manière transparente des enregistrements d'écran personnalisés et assurez-vous que toutes les instructions sont claires avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Créez une vidéo de conformité de 2 minutes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables de la conformité, démystifiant les exigences de tenue de registre du journal OSHA 300. La vidéo doit adopter un style visuel formel et autoritaire, utilisant des graphiques professionnels et des visualisations de données simples pour expliquer des réglementations complexes. Employez les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour structurer efficacement le récit, en améliorant l'explication avec une génération de voix off confiante et explicative.
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes pour tous les employés et superviseurs, soulignant le rôle crucial des données précises sur les blessures et les maladies dans la prévention efficace des dangers. Le style visuel doit être moderne et engageant, utilisant des graphiques animés concis pour illustrer l'impact des rapports en temps opportun, associé à une voix claire et directe. Exploitez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et engagez les spectateurs avec des avatars AI dynamiques délivrant des messages clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation à la sécurité au travail.
Augmentez l'engagement et la rétention dans la formation essentielle à la sécurité au travail et au rapport de blessure avec un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Créez des guides de rapport complets.
Développez des guides et tutoriels détaillés pour les systèmes de rapport de blessure et la conformité OSHA, accessibles à tous les travailleurs dans le monde entier.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus de création de vidéos de rapport de blessure ?
HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos de rapport de blessure en transformant des scripts en présentations professionnelles avec des avatars AI et des voix off automatisées. Cela simplifie le processus de documentation pour les rapports d'incidents cruciaux et améliore la clarté pour votre équipe.
Quel rôle joue HeyGen dans l'explication d'un système de rapport de blessure ?
HeyGen simplifie l'explication des systèmes complexes de rapport de blessure en vous permettant de créer des guides vidéo engageants utilisant des avatars AI et des modèles préconçus. Ces outils visuels sont efficaces pour former le personnel sur la manière d'enregistrer avec précision les données de blessures et de maladies.
HeyGen peut-il aider à maintenir la conformité avec les exigences du journal OSHA 300 par le biais de vidéos ?
Oui, HeyGen peut vous aider à produire des vidéos claires et concises expliquant l'importance et le processus de tenue de registre précis pour le journal OSHA 300. En utilisant des avatars AI, ces vidéos garantissent une communication cohérente et professionnelle concernant les procédures de conformité.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos de sécurité au travail avec notre image de marque ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer de manière transparente le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes les vidéos de sécurité au travail. Vous pouvez également exploiter des modèles et une bibliothèque multimédia pour garantir que chaque vidéo s'aligne sur l'identité de votre marque pour la prévention des dangers.