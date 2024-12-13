Créez facilement des vidéos sur les bases de la cybersécurité avec l'IA
Améliorez la formation en cybersécurité avec des vidéos engageantes de style micro-apprentissage utilisant des avatars AI pour une meilleure rétention des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation de 90 secondes (1,5 minute) pour les nouveaux employés et les équipes d'entreprise sur la défense contre l'ingénierie sociale, avec des visuels professionnels basés sur des scénarios et une voix off autoritaire. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour simuler des interactions réelles, démontrant efficacement les principes clés de la conformité aux politiques et des pratiques sécurisées.
Concevez une vidéo informative complète de 2 minutes pour le personnel adjacent à l'informatique et la main-d'œuvre générale, détaillant les menaces courantes en cybersécurité. Cette vidéo devrait utiliser un style visuel riche en infographies avec des transitions dynamiques et une voix off calme et informative. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour simplifier la création, garantissant que les informations clés sont facilement digestibles pour un meilleur apprentissage et rétention.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour tous les employés, visant à augmenter l'engagement des employés avec les meilleures pratiques de cybersécurité, en utilisant un style visuel moderne avec des textes en surbrillance à l'écran et une voix off confiante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une piste audio cohérente et professionnelle, garantissant que le style de micro-apprentissage est efficace et mémorable pour tout le personnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée de la formation en cybersécurité.
Produisez efficacement des vidéos et des cours complets sur les bases de la cybersécurité, atteignant tous les employés avec des connaissances essentielles en cybersécurité.
Améliorer l'engagement des employés dans la formation.
Augmentez la participation des employés et la rétention de l'apprentissage pour une sensibilisation critique à la cybersécurité avec des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer une formation en cybersécurité engageante pour les employés ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation en cybersécurité captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables. Ces vidéos peuvent couvrir des sujets essentiels comme la sensibilisation au phishing et la conformité aux politiques, assurant une meilleure implication des employés et une rétention accrue des informations cruciales.
HeyGen propose-t-il des modèles spécifiquement pour les vidéos sur les bases de la cybersécurité ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes personnalisables qui peuvent être adaptés pour créer rapidement des vidéos sur les bases de la cybersécurité. Ces modèles aident à rationaliser le processus de production, vous permettant de vous concentrer sur le contenu pour une formation efficace de style micro-apprentissage.
Quels outils alimentés par l'IA HeyGen utilise-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA, y compris des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, pour transformer des scripts en vidéos professionnelles. Cela inclut la génération de voix off de haute qualité et des options de sous-titrage, accélérant considérablement le processus de création de vidéos sur les bases de la cybersécurité.
Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de formation en cybersécurité avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen permet un contrôle total du branding, vous permettant d'ajouter le logo de votre entreprise, d'ajuster les couleurs et d'incorporer vos propres médias dans les vidéos de formation des employés. Cela garantit que votre contenu de formation en cybersécurité est cohérent avec votre marque et renforce la conformité aux politiques.