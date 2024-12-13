Créez des Vidéos de Sensibilisation à la Sécurité Informatique avec l'IA en Quelques Minutes
Donnez à votre équipe des connaissances critiques en matière de sécurité. Créez facilement des vidéos de formation captivantes en utilisant des avatars AI réalistes pour des sujets comme le phishing et la protection des données.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de sensibilisation à la 'protection des données' de 2 minutes, adaptée à une main-d'œuvre à distance et hybride, en se concentrant sur la collaboration sécurisée et la gestion des appareils. Le style doit être engageant et informatif, en employant divers avatars AI pour représenter différents scénarios de travail à domicile. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre contenu pédagogique.
Concevez un tutoriel animé de 60 secondes pour les utilisateurs généraux et les nouveaux employés expliquant l'importance et la configuration de l'authentification à deux facteurs. Le style visuel doit être clair, étape par étape, et facile à suivre, complété par un ton audio optimiste et encourageant. Maximisez la clarté et l'engagement en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour narrer le processus.
Créez une vidéo informative urgente mais claire de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et le personnel non technique sur la reconnaissance des menaces de 'malware et ransomware'. Le style visuel et audio doit transmettre des avertissements critiques de manière concise, en utilisant des médias de stock à fort impact pour illustrer les scénarios potentiels d'infection sans causer d'alarme excessive. Améliorez la narration visuelle efficacement en incorporant des ressources de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la Portée de la Formation à la Sécurité Informatique.
Produisez rapidement des cours de cybersécurité complets et des modules de sensibilisation pour éduquer efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Améliorez l'Engagement dans la Formation à la Sécurité.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de sensibilisation à la sécurité dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de sensibilisation à la sécurité informatique pilotées par l'IA ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de générer sans effort des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité à partir de scripts. Cela simplifie la production de programmes de formation à la sécurité percutants, garantissant un message cohérent à travers tous les modules.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos de sensibilisation à la sécurité informatique pour différents besoins de formation ?
Absolument. HeyGen offre des scènes personnalisables, des contrôles de marque et une bibliothèque de médias pour adapter vos vidéos de sensibilisation à la cybersécurité. Vous pouvez facilement adapter le contenu pour la micro-formation, couvrant des sujets comme le phishing, les malwares et les meilleures pratiques de sécurité avec des visuels et un branding pertinents.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la sensibilisation à la cybersécurité multilingue ?
HeyGen prend en charge une génération robuste de voix off et de sous-titres, permettant la création de vidéos de sensibilisation à la cybersécurité dans plusieurs langues. Cela garantit que vos meilleures pratiques de sécurité et vos directives de protection des données atteignent efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos de sensibilisation à la sécurité informatique rapidement ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos AI en convertissant directement les scripts en vidéos soignées avec des avatars AI et des voix off. Ce processus rapide de texte-à-vidéo permet aux organisations de produire efficacement du contenu de micro-formation sur des sujets tels que l'authentification à deux facteurs et la protection des données.