Créer des Vidéos de Stratégie d'Influence pour des Campagnes Virales

Maximisez la notoriété de votre marque et engagez votre public cible. Générez du contenu vidéo captivant avec les avatars AI de HeyGen, simplifiant votre processus de production.

504/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Parcourez les éléments essentiels de la création de vidéos d'influence engageantes dans un visuel de 60 secondes, parfait pour les créateurs de contenu en herbe et les professionnels du marketing, en se concentrant sur la narration authentique et des idées de scénarios innovantes. Adoptez un style visuel dynamique et inspirant, en incorporant des séquences d'archives vibrantes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, complétées par une bande sonore entraînante pour motiver les spectateurs à penser de manière créative à leurs campagnes vidéo d'influence.
Exemple de Prompt 2
Pour les stratèges de marque et les spécialistes du marketing axés sur les données, une pièce éducative concise de 30 secondes doit être développée, expliquant les indicateurs clés de performance essentiels pour évaluer le succès des initiatives de marketing d'influence. L'esthétique visuelle doit être de style infographique, épurée et axée sur les données, soutenue par une narration concise et des sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen, rendant les métriques complexes accessibles et compréhensibles pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo informative de 50 secondes est nécessaire pour les équipes marketing et les chefs de projet, décrivant un processus de production efficace lors de la collaboration avec des influenceurs. Adoptez une approche visuelle moderne et étape par étape avec une narration confiante, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement un plan détaillé en un guide visuel convaincant, améliorant la clarté et accélérant les flux de travail de création de contenu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Stratégie d'Influence

Produisez sans effort des vidéos de marketing d'influence percutantes en utilisant les outils alimentés par l'AI de HeyGen, du script à l'exportation finale, conçus pour augmenter la portée de votre marque.

1
Step 1
Créez Votre Stratégie Vidéo
Définissez votre stratégie de marketing d'influence en décrivant vos objectifs et votre public cible. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer votre processus créatif pour les campagnes vidéo d'influence.
2
Step 2
Générez du Contenu Engagé
Transformez votre script en vidéo dynamique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre message, garantissant que vos vidéos sont des vidéos d'influence engageantes qui captent l'attention.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Améliorez l'attrait de votre vidéo et maintenez la cohérence de la marque. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter votre logo et vos couleurs de marque, construisant l'authenticité avec votre audience.
4
Step 4
Optimisez et Distribuez
Préparez votre vidéo pour diverses plateformes. Exploitez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations de HeyGen pour optimiser votre contenu pour différentes plateformes sociales, garantissant une stratégie de distribution fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Témoignages de Produits Authentiques

.

Développez des témoignages d'influenceurs convaincants et des présentations de produits pour renforcer la confiance et accroître la notoriété de la marque grâce à des récits authentiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'influence engageantes ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des campagnes vidéo d'influence en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo. Vous pouvez facilement générer des formats de contenu vidéo captivants, économisant du temps et des ressources dans votre stratégie de marketing d'influence.

Puis-je personnaliser les éléments de marque pour les vidéos de stratégie de marketing d'influence avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos de stratégie d'influence s'alignent parfaitement avec votre marque. Vous pouvez incorporer votre logo et ajuster les couleurs, maintenant l'authenticité et la cohérence sur toutes les plateformes sociales.

Quelles idées de scénarios HeyGen prend-il en charge pour les campagnes vidéo d'influence ?

HeyGen facilite l'ensemble du processus de production, du script à la vidéo finale. Vous pouvez entrer vos idées de scénarios directement, et notre fonctionnalité de texte à vidéo, couplée à la génération de voix off, transformera vos concepts en vidéos professionnelles adaptées à la collaboration avec des influenceurs.

Comment HeyGen aide-t-il à optimiser le contenu vidéo d'influence pour diverses plateformes sociales ?

HeyGen propose le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, garantissant que votre contenu vidéo d'influence est optimisé pour toute plateforme sociale. Cela soutient votre stratégie de distribution, vous aidant à atteindre efficacement votre public cible et à maximiser la notoriété de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo