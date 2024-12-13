Créez des Vidéos de Programme d'Influenceurs : Maximisez Votre Portée

Générez des vidéos marketing de créateurs époustouflantes avec des avatars AI ultra-réalistes, augmentant l'engagement à moindre coût.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un récit convaincant de 45 secondes pour les responsables marketing, présentant une campagne marketing fictive réussie avec des influenceurs AI. Utilisez un style visuel moderne et inspirant avec une musique de fond énergique, illustrant la puissance de la conversion d'un simple texte en vidéo en histoires de marque percutantes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, les guidant sur la création rapide de contenu pour un programme d'influenceurs. Utilisez des visuels clairs et étape par étape avec une voix off calme et instructive, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour simplifier la création de vidéos.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité sophistiquée de 30 secondes destinée aux marques recherchant un contenu d'influenceur de haute qualité et personnalisé. La vidéo doit présenter des visuels soignés de différents styles d'avatars AI et des arrière-plans personnalisés, accompagnés d'une musique de fond professionnelle, soulignant la capacité à personnaliser le style et à obtenir un message parfait avec une génération de voix off avancée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Programme d'Influenceurs

Générez des vidéos d'influenceurs convaincantes et évolutives en utilisant des influenceurs AI pour renforcer vos efforts marketing et connecter avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Influenceur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé pour représenter parfaitement votre marque et votre message pour vos vidéos de programme d'influenceurs.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Voix Off
Saisissez vos invites textuelles pour générer un script convaincant, en tirant parti de la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour donner vie au message de votre influenceur AI.
3
Step 3
Personnalisez le Style de Votre Vidéo
Affinez votre vidéo avec divers modèles et scènes. Appliquez les contrôles de marque de HeyGen comme les logos et les couleurs pour vous assurer que votre contenu d'influenceur s'aligne parfaitement.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Générez des sous-titres pour l'accessibilité, puis exportez vos vidéos de programme d'influenceurs de haute qualité en utilisant le redimensionnement et les exports de ratios d'aspect de HeyGen, prêtes pour les plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu Inspirant et Motivant

Permettez aux influenceurs de créer facilement du contenu vidéo inspirant et motivant qui résonne profondément avec leur audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'influenceurs AI uniques pour ma marque ?

Le générateur d'influenceurs AI de HeyGen vous permet de créer des influenceurs AI ultra-réalistes et des vidéos d'avatars captivantes à partir de simples invites textuelles. Vous pouvez personnaliser leur style et leur voix, les rendant parfaits pour le marketing de créateurs moderne et les collaborations de marque fluides.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil AI génératif puissant pour la création de vidéos ?

HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles en transformant des scripts textuels en contenu vidéo de haute qualité grâce à son outil AI génératif avancé. Le générateur de vidéos AI prend en charge des capacités robustes de texte en vidéo, offrant une gamme de modèles et une riche bibliothèque multimédia pour produire des vidéos époustouflantes efficacement.

Puis-je personnaliser le style des avatars AI et des vidéos dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter le style de vos avatars AI et vidéos pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo maintient une qualité créative cohérente.

Comment HeyGen soutient-il le marketing de créateurs sur les plateformes de médias sociaux ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire des publicités vidéo convaincantes et de créer des vidéos de programme d'influenceurs sans effort. Avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect, la génération de voix off et les sous-titres, HeyGen simplifie l'optimisation et la publication de contenu de haute qualité pour diverses plateformes de médias sociaux, améliorant les efforts de marketing de créateurs.

