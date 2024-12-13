Créez des Vidéos de Prévention des Infections : Améliorez la Sécurité

Développez des vidéos de formation convaincantes sur le contrôle des infections en utilisant des avatars AI réalistes pour engager efficacement les travailleurs de la santé en première ligne.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes pour les professionnels de l'entretien et de la désinfection, détaillant les protocoles avancés de nettoyage et de désinfection pour les zones à haut risque afin de maintenir le contrôle des infections. Le style visuel doit être pratique et détaillé avec une esthétique épurée, complété par une génération de voix off autoritaire expliquant le processus.
Exemple de Prompt 2
Produisez une courte vidéo de 45 secondes destinée aux prestataires de soins de santé sur le rôle crucial de l'équipement de protection dans la sécurité des patients. Le style visuel doit être moderne et de type infographique, transmettant empathie et réassurance, avec des sous-titres dynamiques pour mettre en évidence les points clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de campagne de santé publique de 30 secondes pour le grand public, offrant des conseils simples sur la prévention des infections dans la vie quotidienne. Adoptez un style visuel amical et animé avec un audio positif et accessible, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu engageant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Prévention des Infections

Produisez rapidement des vidéos de formation à la prévention des infections alimentées par l'AI pour la conformité à la sécurité et l'éducation des soins de santé, en assurant clarté et engagement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Élaborez le contenu de votre formation à la prévention des infections. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour construire rapidement une vidéo engageante, donnant vie à votre script avec des présentateurs réalistes.
2
Step 2
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez des voix off naturelles à l'aide de l'AI à partir de votre texte. Améliorez votre message de contrôle des infections avec une variété de styles vocaux et de langues.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et les Sous-titres
Assurez-vous que votre vidéo est conforme aux normes de sécurité en appliquant l'image de marque de votre organisation. Ajoutez des sous-titres dynamiques pour améliorer l'accessibilité et la clarté pour les travailleurs de la santé en première ligne.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez facilement votre vidéo de prévention des infections de haute qualité dans divers ratios d'aspect. Distribuez-la sur vos plateformes pour soutenir l'éducation continue à la sécurité des patients.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures Complexes de Contrôle des Infections

Utilisez la vidéo AI pour décomposer les procédures complexes de contrôle des infections en contenu facilement compréhensible, améliorant l'éducation à la sécurité des patients et du personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la prévention des infections ?

HeyGen utilise la création vidéo alimentée par l'AI avec des avatars AI et des voix off automatisées pour transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles et engageantes. Cela simplifie le processus de développement de contenu critique sur le contrôle des infections pour la formation des professionnels de santé.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre la formation au contrôle des infections plus engageante pour les travailleurs de la santé ?

HeyGen améliore l'engagement avec des avatars AI réalistes, des sous-titres dynamiques et un support de bibliothèque multimédia complet. Ces fonctionnalités aident à créer des vidéos explicatives convaincantes qui communiquent efficacement les protocoles vitaux de sécurité des patients et les procédures de nettoyage et de désinfection aux travailleurs de la santé en première ligne.

HeyGen peut-il aider les organisations à maintenir l'image de marque et la conformité pour les vidéos de formation à la sécurité ?

Absolument. HeyGen fournit des contrôles de marque, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour s'assurer que toutes vos vidéos de prévention et de contrôle des infections sont conformes aux normes organisationnelles. Cela aide à fournir des vidéos éducatives cohérentes et professionnelles pour divers environnements de soins de santé et la conformité à la sécurité en entreprise.

Comment HeyGen soutient-il la distribution efficace et l'accessibilité des vidéos de santé publique et de sécurité ?

HeyGen permet un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, facilitant le partage des vidéos essentielles de prévention des infections sur plusieurs plateformes. Cela garantit que vos messages importants atteignent un large public, y compris le personnel de santé publique et les intervenants EMS, soutenant efficacement les campagnes de santé publique.

