Mettez en valeur la valeur de votre produit et augmentez les ventes avec des vidéos de cas d'utilisation engageantes. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script simplifie la création.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs, illustrant un cas d'utilisation spécifique du produit pour une éducation efficace. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec des images pertinentes et des séquences B-roll intégrées de manière transparente à partir de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées de sous-titres faciles à suivre pour une accessibilité et une compréhension accrues.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante de 30 secondes conçue pour les professionnels de l'industrie, mettant en avant comment votre solution résout un défi commun pour stimuler l'engagement client. Adoptez une approche visuelle moderne de type infographie, soutenue par un script précis transformé en vidéo grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, en utilisant divers modèles et scènes professionnels pour simplifier la création.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de témoignage persuasive de 60 secondes conçue pour convertir les prospects hésitants, avec un témoignage authentique pour augmenter la confiance dans votre produit ou service. Le style visuel et audio doit être authentique et personnel, utilisant un avatar AI pour délivrer un message convaincant, optimisé pour diverses plateformes sociales grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Cas d'Utilisation Industriels

Créez des études de cas vidéo convaincantes et des démonstrations de produit pour montrer le succès, renforcer la confiance et augmenter les ventes avec un storytelling visuel engageant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Élaborez l'histoire de réussite de votre client ou la démonstration de produit. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script de HeyGen pour donner vie à votre récit de manière fluide, posant ainsi les bases d'une vidéo convaincante.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété d'avatars AI et de modèles conçus professionnellement pour représenter vos experts de l'industrie ou vos clients. Cela renforce l'authenticité de vos témoignages et présentations de produit.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Intégrez le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels à l'aide des contrôles de branding de HeyGen. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle, renforçant la crédibilité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec le redimensionnement et les exportations de format d'image pour diverses plateformes. Partagez vos vidéos d'étude de cas percutantes sur vos canaux de marketing pour stimuler l'engagement client et augmenter les ventes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Marketing Vidéo sur les Réseaux Sociaux

Transformez facilement le contenu de cas d'utilisation industriel en clips engageants pour les réseaux sociaux afin d'élargir la portée et d'améliorer l'engagement client.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles comme les études de cas et les démonstrations de produits ?

HeyGen simplifie la production vidéo pour divers cas d'utilisation, vous permettant de créer facilement des vidéos d'étude de cas percutantes et des vidéos de démonstration de produit claires. En utilisant des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir d'un script, vous pouvez produire efficacement des vidéos de niveau professionnel sans montage complexe. Cela en fait un outil de marketing idéal pour créer rapidement du contenu convaincant.

HeyGen peut-il aider mon entreprise à créer des histoires de réussite client convaincantes et des témoignages authentiques ?

Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos de témoignages persuasives et des histoires de réussite client puissantes qui renforcent la crédibilité de la marque et augmentent la confiance. Notre plateforme vous permet de transformer des scripts en contenu vidéo marketing engageant qui résonne avec votre public cible et stimule l'engagement client.

Quels avantages offre l'utilisation de HeyGen pour le marketing vidéo et l'augmentation des ventes ?

HeyGen permet aux entreprises d'améliorer leurs stratégies de marketing vidéo en créant des vidéos de haute qualité et de niveau professionnel de manière efficace. En transformant vos scripts en contenu vidéo explicatif engageant et en vidéos de produit, HeyGen vous aide à atteindre efficacement votre public cible, ce qui peut conduire à une augmentation de l'engagement client et, finalement, à une augmentation des ventes.

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer l'éducation sur les produits et les vidéos explicatives ?

Les avatars AI de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et engageant pour vos vidéos éducatives sur les produits et explicatives, rendant les informations complexes plus faciles à comprendre. Vous pouvez facilement créer des vidéos de cas d'utilisation de produit ou des présentations de produit en écrivant simplement un script et en laissant HeyGen générer la vidéo, complète avec voix off et sous-titres pour une clarté maximale.

