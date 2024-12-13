créez des vidéos d'insights industriels : Prenez des décisions plus intelligentes

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 60 secondes destinée aux cadres et investisseurs, prédisant les évolutions futures de l'industrie avec une esthétique moderne et avant-gardiste et une voix off sophistiquée. Cette vidéo doit fournir des insights exploitables pour guider leur stratégie de marketing vidéo, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo succincte de 30 secondes pour les stratèges d'entreprise, mettant en lumière une analyse concurrentielle clé avec des visuels dynamiques axés sur la comparaison et une narration directe et informative. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour produire rapidement une pièce professionnelle et percutante dans le style du créateur de vidéos d'insights de marché.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes pour les innovateurs et les passionnés de technologie, explorant les technologies émergentes avec des animations high-tech et une voix enthousiaste et informée. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer des vidéos d'insights industriels qui offrent des perspectives uniques et significatives, capturant l'attention du public.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'insights industriels

Transformez des données de marché complexes en contenu vidéo engageant sans effort. Exploitez les outils AI de HeyGen pour partager des insights significatifs et dynamiser votre stratégie de marketing vidéo.

1
Step 1
Créez votre script d'insights industriels
Commencez par écrire ou coller votre script d'analyse de marché. La fonctionnalité de **texte-à-vidéo de HeyGen** vous permet de transformer sans effort votre contenu écrit en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur virtuel et modèle
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour présenter vos insights. Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo en sélectionnant un modèle professionnel qui s'aligne avec votre marque et votre message.
3
Step 3
Appliquez votre branding et vos visuels
Personnalisez votre vidéo avec des **contrôles de branding** tels que logos, couleurs et musique de fond. Accédez à la bibliothèque multimédia de HeyGen ou téléchargez vos propres visuels pour illustrer davantage vos insights exploitables.
4
Step 4
Publiez sur votre plateforme de marketing
Intégrez sans effort votre vidéo d'insights industriels complétée dans votre **plateforme de marketing vidéo**. HeyGen garantit que votre contenu est optimisé pour la distribution, vous permettant d'amplifier votre message et de stimuler l'engagement.

Cas d'Utilisation

Créez des vidéos marketing à fort impact

Produisez rapidement des vidéos performantes et basées sur des données pour communiquer des insights et analyses complexes de l'industrie à votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma stratégie de marketing vidéo ?

HeyGen agit comme une plateforme puissante de marketing vidéo, vous permettant de créer des vidéos d'insights industriels et de rationaliser toute votre stratégie de marketing vidéo avec des outils efficaces de création vidéo AI.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives étendues, y compris des modèles professionnels, des capacités de texte-à-vidéo, et des outils de création vidéo AI qui permettent une création et un montage vidéo sophistiqués.

HeyGen peut-il aider à automatiser la création de vidéos pour les insights marketing ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos d'insights de marché robuste conçu pour automatiser vos flux de travail, vous permettant de produire efficacement du contenu engageant. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding pour maintenir une identité de marque cohérente.

Comment HeyGen soutient-il l'hébergement et la gestion de vidéos ?

HeyGen fournit des solutions complètes d'hébergement et de gestion de vidéos, garantissant que votre contenu est facilement disponible et performant. La plateforme offre également des analyses pour vous aider à obtenir des insights significatifs sur la performance de vos vidéos.

