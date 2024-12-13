Créez des Vidéos Éducatives pour l'Industrie Plus Rapidement

Améliorez la rétention des connaissances et gagnez du temps en transformant vos scripts en vidéos de formation dynamiques grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation micro-learning de 45 secondes ciblant les employés existants à propos d'une mise à jour logicielle à venir. La vidéo doit utiliser un style visuel dynamique avec des coupes rapides et du texte à l'écran, soutenue par des sous-titres précis, pour transmettre efficacement des informations critiques même dans des environnements sans son.
Exemple de Prompt 2
Imaginez produire une vidéo de formation produit de 90 secondes qui explique en détail les fonctionnalités avancées d'une nouvelle machine industrielle aux équipes de vente techniques et aux utilisateurs avancés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour convertir sans effort un script détaillé en un guide visuel soigné, avec un style visuel propre et instructif et une voix off informative.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 75 secondes pour tous les employés des départements, illustrant les meilleures pratiques en matière de sécurité des données. Cette vidéo éducative d'entreprise doit utiliser des modèles et des scènes graphiquement riches et modernes pour présenter des informations complexes de manière engageante, assurant un ton audio rassurant mais autoritaire.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos Éducatives pour l'Industrie

Créez des vidéos éducatives professionnelles et engageantes pour l'industrie de manière efficace, simplifiant des sujets complexes pour un apprentissage amélioré et une portée élargie.

Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Élaborez votre contenu éducatif et collez votre "script vidéo" pour générer un brouillon vidéo initial avec la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir du script".
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers "avatars AI" pour narrer votre contenu éducatif, donnant à vos vidéos une touche professionnelle et cohérente.
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Sous-titres
Intégrez des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia et utilisez des "Sous-titres" automatisés pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez vos "vidéos éducatives" en utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour un visionnage optimal sur diverses plateformes et appareils pour une large distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez des Sujets Complexes de l'Industrie

Transformez des informations industrielles complexes en vidéos éducatives facilement compréhensibles, rendant les sujets complexes accessibles et améliorant les résultats d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos éducatives en transformant votre script vidéo en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela simplifie considérablement votre flux de production vidéo, facilitant la création de vidéos pédagogiques de haute qualité de manière efficace.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos de formation professionnelles ?

HeyGen offre une suite complète d'outils pour les vidéos de formation professionnelles, y compris un éditeur vidéo puissant, des modèles personnalisables et la possibilité d'incorporer des enregistrements d'écran. Vous pouvez ajouter des sous-titres automatiquement et appliquer des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de formation répondent à des normes élevées et réalisent des économies de coûts.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos eLearning avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos eLearning, vous permettant de contrôler entièrement les éléments visuels. Vous pouvez utiliser des contrôles de marque, intégrer le logo de votre entreprise et sélectionner des couleurs spécifiques pour garantir que chaque contenu éducatif, des vidéos d'intégration aux vidéos de formation produit, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans le contenu éducatif d'entreprise ?

HeyGen améliore l'engagement dans le contenu éducatif d'entreprise grâce à des avatars AI dynamiques, des éléments interactifs et une génération de voix off professionnelle. Ces fonctionnalités aident à créer une expérience d'apprentissage active, garantissant que vos vidéos éducatives captent et retiennent efficacement l'attention des spectateurs sur plusieurs appareils.

