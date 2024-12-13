Créez des Vidéos Éducatives pour l'Industrie Plus Rapidement
Améliorez la rétention des connaissances et gagnez du temps en transformant vos scripts en vidéos de formation dynamiques grâce à une technologie avancée de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation micro-learning de 45 secondes ciblant les employés existants à propos d'une mise à jour logicielle à venir. La vidéo doit utiliser un style visuel dynamique avec des coupes rapides et du texte à l'écran, soutenue par des sous-titres précis, pour transmettre efficacement des informations critiques même dans des environnements sans son.
Imaginez produire une vidéo de formation produit de 90 secondes qui explique en détail les fonctionnalités avancées d'une nouvelle machine industrielle aux équipes de vente techniques et aux utilisateurs avancés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour convertir sans effort un script détaillé en un guide visuel soigné, avec un style visuel propre et instructif et une voix off informative.
Concevez une vidéo de formation à la conformité de 75 secondes pour tous les employés des départements, illustrant les meilleures pratiques en matière de sécurité des données. Cette vidéo éducative d'entreprise doit utiliser des modèles et des scènes graphiquement riches et modernes pour présenter des informations complexes de manière engageante, assurant un ton audio rassurant mais autoritaire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Cours Éducatifs Étendus.
HeyGen vous permet de produire rapidement des cours eLearning de haute qualité, élargissant votre portée à un public mondial et maximisant l'accès des apprenants.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour rendre vos supports de formation plus interactifs et mémorables, augmentant considérablement la rétention des connaissances et la participation des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos éducatives en transformant votre script vidéo en contenu engageant avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela simplifie considérablement votre flux de production vidéo, facilitant la création de vidéos pédagogiques de haute qualité de manière efficace.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen offre une suite complète d'outils pour les vidéos de formation professionnelles, y compris un éditeur vidéo puissant, des modèles personnalisables et la possibilité d'incorporer des enregistrements d'écran. Vous pouvez ajouter des sous-titres automatiquement et appliquer des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de formation répondent à des normes élevées et réalisent des économies de coûts.
Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos eLearning avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos eLearning, vous permettant de contrôler entièrement les éléments visuels. Vous pouvez utiliser des contrôles de marque, intégrer le logo de votre entreprise et sélectionner des couleurs spécifiques pour garantir que chaque contenu éducatif, des vidéos d'intégration aux vidéos de formation produit, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans le contenu éducatif d'entreprise ?
HeyGen améliore l'engagement dans le contenu éducatif d'entreprise grâce à des avatars AI dynamiques, des éléments interactifs et une génération de voix off professionnelle. Ces fonctionnalités aident à créer une expérience d'apprentissage active, garantissant que vos vidéos éducatives captent et retiennent efficacement l'attention des spectateurs sur plusieurs appareils.