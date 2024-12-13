Créez Facilement des Vidéos de Design Inclusif
Adaptez vos expériences pour tous les utilisateurs. Créez rapidement des vidéos de design inclusif avec une génération de voix off de haute qualité pour l'accessibilité.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Présentez dans une vidéo professionnelle de 45 secondes pour les responsables de marque et les designers UX/UI comment le design inclusif peut surmonter des défis comme l'exclusion cognitive, peut-être à travers des exemples d'emballages accessibles. Employez un style visuel élégant et moderne avec des exemples concrets, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des études de cas et en intégrant le support de la bibliothèque de médias/stock pertinente.
Inspirez votre audience avec une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux startups, équipes d'innovation et entrepreneurs, illustrant comment l'application de la pensée design leur permet de créer des produits qui s'adaptent et offrent de nouvelles et meilleures expériences pour tous. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle inspirante et rapide avec des transitions modernes, enrichie par les modèles et scènes polyvalents de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques.
Créez une vidéo de pitch engageante de 30 secondes pour les développeurs de jeux et les innovateurs technologiques, envisageant comment réimaginer le jeu social à travers le design inclusif pour favoriser des systèmes qui empathisent avec des utilisateurs divers. Le style visuel doit être futuriste et très dynamique avec une représentation diversifiée des personnages, parfaitement formaté pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen et mettant en vedette des avatars AI expressifs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Cours de Design Inclusif.
Créez efficacement des cours vidéo complets pour éduquer sur les principes de design inclusif et atteindre un public mondial.
Améliorez la Formation en Design Inclusif.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans les ateliers sur la méthodologie et les outils de design inclusif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de design inclusif engageantes ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de design inclusif en transformant le texte en contenu dynamique avec des avatars AI, parfait pour présenter des principes de design inclusif ou des exemples d'emballages accessibles. Cela vous permet de créer de nouvelles et meilleures expériences qui résonnent avec un public diversifié.
HeyGen peut-il aider à adapter le contenu pour être plus inclusif pour des audiences diverses ?
Oui, les avatars AI de HeyGen et les contrôles de marque flexibles vous permettent d'adapter vos expériences pour mieux représenter la diversité humaine dans vos expériences produit. Vous pouvez concevoir des vidéos qui traitent efficacement l'exclusion cognitive et créent des produits qui s'adaptent aux besoins variés des utilisateurs.
Comment HeyGen soutient-il la pensée créative pour les projets de design inclusif ?
HeyGen offre une variété de modèles et une riche bibliothèque de médias pour stimuler la pensée créative pour vos projets de Design Inclusif, des exercices de pensée design au développement de cartes de motifs de design. Ces outils et activités vous aident à prototyper et construire des produits qui sont intrinsèquement inclusifs dès la conception.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que mes vidéos sont accessibles ?
HeyGen priorise l'accessibilité en fournissant des sous-titres/captions automatiques et une gamme diversifiée d'avatars AI, vous aidant à créer des systèmes qui empathisent avec un plus large éventail d'utilisateurs. Cela garantit que votre contenu YouTube ou vos études de cas internes promeuvent efficacement la diversité humaine pour une portée et une compréhension maximales.