Créez Rapidement des Vidéos de Formation à l'Inclusion
Renforcez votre personnel avec des vidéos de formation à l'inclusion engageantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen et des visuels inclusifs pour une portée mondiale.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez un segment de micro-apprentissage convaincant de 60 secondes destiné aux managers de niveau intermédiaire, illustrant les biais inconscients courants en milieu de travail pour la formation à l'inclusion. Employez un style visuel professionnel avec des animations basées sur des scénarios, animées par des avatars AI réalistes propulsés par HeyGen.
Produisez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour un public mondial, soulignant l'importance de la conscience culturelle dans les équipes diversifiées. Ce segment doit présenter une conversion dynamique de texte en vidéo à partir d'un script, mettant en avant des graphiques de carte du monde et des images diverses pour engager les spectateurs avec des insights culturels vitaux.
Créez un guide pratique de 50 secondes pour les équipes de marketing et de communication sur la création de vidéos d'entreprise inclusives, en se concentrant sur les meilleures pratiques pour l'accessibilité linguistique. La vidéo doit adopter un design épuré et moderne et démontrer clairement comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen améliore la portée et la compréhension.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée et le Volume de la Formation DEI.
Créez de nombreuses vidéos et cours de formation à l'inclusion efficacement, les rendant accessibles à une main-d'œuvre mondiale plus large.
Améliorer l'Engagement pour la Formation à l'Inclusion.
Utilisez la vidéo AI pour améliorer significativement l'engagement et les taux de rétention des apprenants pour le contenu critique de formation sur la diversité et l'inclusion.
Questions Fréquemment Posées
HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de formation à l'inclusion engageantes ?
Oui, HeyGen utilise des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour simplifier la création de vidéos de formation sur la diversité et l'inclusion engageantes, vous aidant à développer facilement une formation DEI percutante.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation personnalisées ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation personnalisées avec des avatars AI personnalisables et une génération de voix off multilingue, garantissant que votre contenu résonne avec des audiences mondiales et favorise la conscience culturelle.
HeyGen fournit-il des outils pour intégrer des visuels inclusifs dans le contenu de formation ?
Absolument. HeyGen offre un accès à une bibliothèque de médias diversifiée et à des modèles personnalisables, vous permettant d'intégrer facilement des visuels inclusifs dans vos vidéos de formation pour un message plus percutant.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité linguistique pour les vidéos de formation à l'inclusion ?
HeyGen propose une génération de voix off robuste dans plusieurs langues et des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité linguistique, rendant vos vidéos de formation à l'inclusion compréhensibles pour un public mondial plus large.