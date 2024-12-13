Créez des Vidéos de Sensibilisation à l'Inclusion qui Résonnent à l'Échelle Mondiale
Concevez des vidéos de sensibilisation à l'inclusion captivantes qui se connectent avec des publics diversifiés, simplifiant la production avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'entreprise convaincante de 60 secondes destinée aux partenaires commerciaux internationaux, mettant l'accent sur la sensibilisation culturelle dans les interactions professionnelles. Cette vidéo devrait adopter un style visuel sophistiqué et minimaliste, en s'appuyant sur des capacités claires de texte-à-vidéo à partir de script et des sous-titres localisés pour communiquer efficacement des messages nuancés à travers différentes langues et contextes culturels.
Créez une vidéo d'instruction percutante de 30 secondes pour les nouveaux employés sur l'importance de la représentation impartiale, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des éléments visuels diversifiés et authentiques. La vidéo doit maintenir une esthétique propre et professionnelle, en s'appuyant sur des modèles et des scènes préconçus pour la cohérence et un ton direct et encourageant adapté à la formation RH.
Réalisez une annonce de service public engageante de 60 secondes axée sur des histoires universelles d'inclusion pour les abonnés des réseaux sociaux. Employez des visuels évocateurs et émotionnellement résonnants, associés à un récit parlé captivant alimenté par la génération de voix off de HeyGen, et optimisez sa portée en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes, rendant le contenu vraiment engageant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation à l'Inclusion Globale.
Développez des cours d'inclusion percutants et un contenu éducatif pour atteindre et éduquer efficacement des publics mondiaux diversifiés.
Améliorer la Formation à la Sensibilisation à l'Inclusion.
Améliorez l'engagement et la rétention dans la formation à la sensibilisation à l'inclusion avec un contenu alimenté par l'AI, favorisant une meilleure compréhension.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sensibilisation à l'inclusion efficacement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de sensibilisation à l'inclusion avec un contenu engageant et une représentation impartiale. Utilisez des avatars AI diversifiés et personnalisez les éléments visuels pour communiquer efficacement votre message.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour développer un contenu vidéo percutant ?
HeyGen fournit des outils créatifs robustes, vous permettant de créer un contenu engageant à partir de votre script et storyboard. Exploitez des modèles professionnels, ajoutez des éléments visuels et audio personnalisés, et générez des voix off naturelles pour une création vidéo percutante.
Comment HeyGen garantit-il que les vidéos pour des publics mondiaux résonnent culturellement ?
HeyGen soutient la conception de vidéos avec une résonance mondiale en offrant des fonctionnalités pour la localisation et la sensibilisation culturelle. Vous pouvez générer des voix off professionnelles dans plusieurs langues et ajouter des sous-titres précis pour garantir que votre message soit universellement compris.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos d'instruction engageantes ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos d'instruction engageantes avec son interface conviviale et ses modèles préconçus. Transformez facilement votre script en une vidéo soignée, garantissant que votre contenu soit à la fois informatif et captivant pour votre public.