Créez Rapidement des Vidéos de Formation à la Réponse aux Incidents

Développez un guide étape par étape pour la préparation à la cybersécurité. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour simplifier les sujets complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un module de formation captivant de 2 minutes destiné aux professionnels de la cybersécurité de niveau intermédiaire, axé sur les meilleures pratiques pour prévenir et atténuer les attaques par ransomware. Cette vidéo devrait présenter un avatar AI dynamique et expert délivrant le contenu, utilisant un style audio sérieux mais engageant, et utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour donner vie à l'instruction.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative approfondie de 2 minutes pour les intervenants expérimentés, illustrant un scénario de réponse à une vulnérabilité spécifique mappé sur le cadre MITRE ATT&CK. Le style visuel doit être riche en données et analytique avec des diagrammes complexes et des annotations claires, soutenu par des sous-titres précis générés par HeyGen pour l'accessibilité et la clarté technique.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip de sensibilisation engageant d'une minute pour les employés en général, mettant en avant les bonnes pratiques de sécurité réseau de base et identifiant les vulnérabilités courantes. Le style visuel doit être accessible et amical, incorporant des éléments animés et une musique de fond entraînante, utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation à la Réponse aux Incidents

Produisez rapidement des vidéos de formation à la réponse aux incidents complètes et engageantes, assurant que votre équipe est prête à relever tout défi en cybersécurité avec un contenu clair et à la demande.

1
Step 1
Sélectionnez un Avatar AI et un Script
Commencez par sélectionner un **avatar AI** approprié pour présenter votre contenu de réponse aux incidents. Ensuite, rédigez ou collez votre script, en veillant à la clarté et à la précision pour une formation efficace de votre équipe.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo en intégrant des visuels pertinents et des enregistrements d'écran à partir de la **bibliothèque multimédia/stock** complète. Appliquez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir un aspect professionnel et cohérent pour votre tutoriel vidéo.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Avec votre script finalisé, utilisez la **génération de voix off** avancée pour créer une narration naturelle dans plusieurs langues. Améliorez encore la compréhension pour vos intervenants en ajoutant automatiquement des sous-titres précis.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Après une révision minutieuse pour garantir l'exactitude, préparez votre vidéo de formation à la réponse aux incidents de cybersécurité pour la distribution. Utilisez le **redimensionnement des formats et les exports** pour vous assurer qu'elle est parfaitement formatée pour diverses plateformes, renforçant ainsi la préparation de votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes de Cybersécurité

Transformez des sujets complexes de cybersécurité et de réponse aux incidents en vidéos de formation facilement compréhensibles et visuellement attrayantes, améliorant la compréhension pour tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes sur la réponse aux incidents ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la réponse aux incidents en convertissant vos scripts directement en tutoriels vidéo professionnels utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela permet aux organisations de produire rapidement un guide étape par étape pour divers scénarios de sécurité.

HeyGen prend-il en charge le développement de contenu de formation pour des domaines techniques spécifiques comme les attaques par ransomware ou le cadre MITRE ATT&CK ?

Absolument, HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo détaillé pour des sujets techniques complexes tels que les attaques par ransomware, les vulnérabilités de sécurité réseau ou les concepts du cadre MITRE ATT&CK. Utilisez des contrôles de marque avancés et une bibliothèque multimédia riche pour communiquer efficacement des stratégies critiques de réponse aux incidents de sécurité à vos intervenants.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour garantir une sortie de haute qualité pour les webinaires de sensibilisation à la cybersécurité ?

HeyGen fournit des capacités robustes telles que la génération précise de voix off, des sous-titres automatiques et le redimensionnement des formats pour garantir que vos webinaires de sensibilisation à la cybersécurité sont professionnels et accessibles. Ces outils aident à délivrer des conseils de meilleures pratiques dans un format clair et cohérent pour une formation à la demande.

Comment les avatars AI de HeyGen et les fonctionnalités de texte en vidéo améliorent-ils l'efficacité de la formation à la réponse aux incidents ?

Les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte en vidéo à partir de script améliorent considérablement l'efficacité en transformant le contenu écrit en vidéos dynamiques de formation à la réponse aux incidents sans avoir besoin de tournage traditionnel. Cela accélère le cycle de production, permettant aux intervenants d'accéder plus rapidement à une formation mise à jour.

