Créer des Vidéos d'Enquête sur les Incidents : Simplifié & Rapide

Assurez une enquête approfondie sur les incidents et prévenez les incidents futurs en transformant rapidement des scripts en vidéos engageantes à l'aide d'avatars AI.

492/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour les superviseurs et les premiers intervenants, détaillant la phase 'Réponse initiale et rapport' d'un incident et clarifiant les 'Rôles et responsabilités'. Le ton visuel doit être urgent mais calme, employant des coupes rapides et une voix off sérieuse et informative. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement des scripts procéduraux critiques en un guide visuel soigné.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 60 secondes destinée à la direction et aux responsables de la sécurité, mettant en avant l'importance de mettre en œuvre des 'actions correctives et préventives' efficaces pour 'prévenir les incidents futurs'. Le style visuel doit être inspirant et axé sur les solutions, avec une voix rassurante et autoritaire. Employez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une piste audio professionnelle et cohérente qui souligne les améliorations de sécurité et la conformité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de sensibilisation engageante de 45 secondes pour tous les employés, expliquant comment 'documenter et communiquer les conclusions' d'une 'enquête approfondie sur un incident'. La présentation visuelle doit être claire et accessible, utilisant des graphiques simples et un ton amical et encourageant. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que toutes les informations clés soient facilement comprises et accessibles, renforçant la transparence au sein de l'organisation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Enquête sur les Incidents

Élaborez des guides vidéo professionnels pour des processus d'enquête sur les incidents approfondis, assurant clarté et cohérence pour prévenir les incidents futurs et protéger votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Enquête
Décrivez votre "Processus d'Enquête sur les Incidents" et les principales conclusions en utilisant la fonctionnalité "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer le texte directement en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Améliorez votre "série de formation" en choisissant un avatar AI et en utilisant la "génération de voix off" pour fournir une narration claire et professionnelle pour votre guide vidéo.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Actifs
Assurez la cohérence de la marque pour votre "Guide des Leaders Numériques" en appliquant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" de votre entreprise et en intégrant les actifs visuels pertinents.
4
Step 4
Exportez et Partagez les Informations
Finalisez votre "Vidéo en Streaming" en ajoutant des "sous-titres/captions" pour l'accessibilité, puis exportez-la pour communiquer efficacement les conclusions et aider à "prévenir les incidents futurs".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures et Conclusions Complexes

.

Expliquez facilement les étapes, rôles et conclusions complexes de l'enquête sur les incidents à travers des vidéos AI claires et simplifiées pour tous les intervenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'enquête sur les incidents ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles d'enquête sur les incidents à partir de texte, en utilisant des avatars AI pour expliquer des sujets complexes comme le Processus en 8 étapes ou les Rôles et Responsabilités. Cela simplifie la création d'une série de formation complète pour une enquête approfondie sur les incidents.

Quels sont les avantages d'utiliser des avatars AI pour la formation à l'enquête sur les incidents ?

L'utilisation des avatars AI de HeyGen dans votre série de formation à l'enquête sur les incidents assure une diffusion cohérente et engageante des informations critiques telles que la Réponse initiale et le Rapport. Ces avatars peuvent présenter efficacement les facteurs contributifs et les actions correctives et préventives nécessaires pour prévenir les incidents futurs, améliorant ainsi la rétention de l'apprentissage.

HeyGen peut-il rationaliser la documentation du processus d'enquête sur les incidents ?

Oui, HeyGen rationalise considérablement le processus d'enquête sur les incidents en convertissant les rapports écrits et les conclusions en formats vidéo engageants. Cette capacité aide à documenter et à communiquer les conclusions efficacement, soutenant l'équipe d'enquête dans son objectif de déterminer les faits.

Comment HeyGen assure-t-il une communication claire des conclusions d'incidents ?

HeyGen permet aux organisations de transformer les conclusions détaillées d'enquêtes sur les incidents en contenu vidéo professionnel en streaming avec un branding personnalisé et des sous-titres. Cette approche assure une communication transparente et percutante, aidant à protéger les personnes et à favoriser un environnement de travail plus sûr grâce à des actions correctives bien comprises.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo