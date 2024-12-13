Créez des Vidéos de Formation à la Mise en Œuvre Qui Captivent

Produisez rapidement des vidéos de formation rentables en utilisant une génération de voix off puissante. Économisez du temps et des ressources sur un apprentissage percutant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Vos professionnels des RH ont-ils du mal à créer des vidéos d'intégration efficaces pour les nouveaux employés ? Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes, avec des visuels épurés et une narration directe, visant à simplifier le processus de formation initiale des employés. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre script d'intégration détaillé en un module de formation prêt à être partagé, garantissant un message cohérent et une production rapide.
Exemple de Prompt 2
Pour les propriétaires de petites entreprises à la recherche de solutions de formation rentables, produisez une vidéo inspirante de 30 secondes qui met en avant les avantages de l'apprentissage structuré. Cette vidéo rapide, avec une voix off énergique, peut les guider sur la façon d'écrire efficacement un script pour leurs besoins de formation interne. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration dynamique et engageante sans avoir besoin d'enregistrement en studio, rendant le contenu professionnel accessible.
Exemple de Prompt 3
Les administrateurs informatiques chargés d'intégrer de nouvelles plateformes dans un système de gestion de l'apprentissage ont souvent besoin de contenu d'instruction concis. Générez une vidéo informative de 90 secondes avec un style visuel structuré, étape par étape, et une voix off autoritaire pour les guider à travers les vidéos de formation technique clés. Améliorez la clarté et l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, garantissant que chaque détail du processus de mise en œuvre est compris par le public.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Mise en Œuvre

Développez des vidéos de formation à la mise en œuvre claires, engageantes et précises sur le produit pour assurer une adoption réussie.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre contenu. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement vos instructions écrites en une ébauche vidéo dynamique, en veillant à ce que toutes les informations clés pour la mise en œuvre soient couvertes.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou un présentateur approprié pour votre formation. Personnalisez leur apparence et leur voix pour s'aligner avec le style de votre organisation, rendant vos vidéos de formation professionnelles et cohérentes.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Éléments
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise pour personnaliser la vidéo avec votre logo, vos couleurs et vos polices. Incorporez des médias supplémentaires de la bibliothèque pour améliorer la clarté et renforcer votre identité de marque tout au long de votre formation.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de formation et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen pour la générer dans divers formats adaptés à votre plateforme souhaitée. Intégrez sans effort votre vidéo complétée dans un système de gestion de l'apprentissage pour une distribution et un impact efficaces.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes de Mise en Œuvre

.

Transformez les processus techniques et de mise en œuvre complexes en leçons vidéo claires et faciles à comprendre en utilisant l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes pour les employés ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo. Vous pouvez facilement générer du contenu de haute qualité, garantissant que votre formation est à la fois captivante et professionnelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI idéal pour produire efficacement des vidéos de formation technique ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos AI, vous permettant de créer rapidement des vidéos de formation technique en utilisant des avatars AI et des capacités robustes de synthèse vocale. Sa plateforme intuitive et ses modèles simplifient l'ensemble du processus de création vidéo, économisant un temps considérable.

Comment puis-je développer des vidéos d'intégration et de formation technique de haute qualité en utilisant les fonctionnalités de HeyGen ?

Pour développer des vidéos d'intégration et de formation technique de haute qualité avec HeyGen, utilisez son ensemble complet de fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables, des modèles variés et une bibliothèque multimédia intégrée. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et des éléments de marque pour un aspect professionnel et soigné.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer diverses vidéos de formation, y compris la mise en œuvre et l'intégration ?

HeyGen offre une plateforme puissante pour créer des vidéos de formation à la mise en œuvre et des vidéos d'intégration sans avoir besoin d'équipements coûteux ou de logiciels de montage vidéo traditionnels. Cela en fait un choix très efficace et économique pour tous vos besoins en vidéos de formation.

