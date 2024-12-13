Créez des Vidéos de Gestion des Identités Qui Captivent et Informent

Produisez des vidéos de gestion des identités sécurisées, conformes et efficaces plus rapidement avec les puissants avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes ciblant les responsables informatiques et les professionnels de la sécurité, mettant en avant les avantages de la mise en œuvre d'une solution de gestion des accès basée sur le cloud. Le style visuel doit être moderne et engageant, illustrant les flux de processus et les interfaces numériques, accompagné d'une voix off professionnelle et autoritaire et d'une musique de fond entraînante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités clés et enrichir le récit avec des visuels variés de la bibliothèque de médias/stock, démontrant comment la solution rend les opérations plus efficaces.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 45 secondes 'comment faire' guidant les utilisateurs finaux ou les propriétaires de petites entreprises à travers un processus étape par étape pour configurer une nouvelle identité. L'approche visuelle doit être lumineuse et claire, utilisant des enregistrements d'écran et des graphiques intuitifs, soutenue par une voix off enthousiaste et facile à comprendre. Cette pièce d'instruction utilisera les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et bénéficiera d'une génération de voix off précise pour articuler clairement chaque étape.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sophistiquée de 75 secondes pour les cadres dirigeants et les responsables de la conformité, soulignant comment des vidéos de gestion des identités robustes contribuent à maintenir la conformité organisationnelle et à renforcer la sécurité. Le style visuel doit incorporer des animations de type infographique et des images professionnelles, transmettant un ton sérieux mais rassurant à travers une voix off experte. Cette vidéo utilisera le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour s'adapter à diverses plateformes et inclura des sous-titres pour s'assurer que les informations critiques sont clairement communiquées, renforçant la proposition de valeur de créer des systèmes conformes et sécurisés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Gestion des Identités

Simplifiez les concepts complexes de gestion des identités et des accès en contenu vidéo engageant rapidement et efficacement, facilitant la compréhension des employés.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Commencez par définir le contenu de votre gestion des identités. Ensuite, sélectionnez un avatar AI engageant dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour représenter votre message.
2
Step 2
Générez des Voix Off à partir de Votre Script
Saisissez votre script et utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire un audio naturel qui clarifie les principes de gestion des accès.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Marque
Intégrez l'identité visuelle de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque pour appliquer logos et couleurs, garantissant que votre vidéo s'aligne avec votre identité numérique.
4
Step 4
Exportez pour un Partage Multi-Plateformes
Préparez votre vidéo finale pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, permettant une distribution efficace à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation à la Sécurité des Employés

Augmentez l'engagement et la rétention lors des sessions de formation critiques en gestion des identités en utilisant des vidéos alimentées par l'AI, améliorant la sensibilisation à la sécurité au sein de votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de gestion des identités ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de gestion des identités en transformant les scripts en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et des voix off, réduisant considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires pour la production vidéo.

Quelles fonctionnalités de HeyGen aident à créer des vidéos 'comment faire' engageantes pour la gestion des accès ?

HeyGen propose des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une riche bibliothèque de médias pour vous aider à créer des vidéos 'comment faire' engageantes pour la gestion des accès. Vous pouvez également ajouter des sous-titres pour une clarté et une accessibilité accrues pour vos employés.

HeyGen peut-il aider mon organisation à créer des solutions vidéo de gestion des identités conformes ?

Oui, HeyGen permet aux organisations de créer du contenu vidéo professionnel et clair pour leurs solutions de gestion des identités, garantissant un message cohérent et un branding visuel pour soutenir des processus conformes et sécurisés pour les employés.

Comment HeyGen soutient-il la création de divers contenus vidéo de gestion des identités et des accès ?

HeyGen soutient divers contenus vidéo de gestion des identités et des accès en vous permettant de produire facilement des vidéos sur divers sujets, des protocoles d'identité physique aux systèmes d'identité numérique, avec des rapports d'aspect flexibles pour différentes plateformes.

