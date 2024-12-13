Maîtriser l'Idéation : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Boostez la capacité de votre équipe à générer des idées avec des vidéos de formation dynamiques, produites sans effort grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique dynamique de 90 secondes destinée aux équipes UX distribuées et aux chefs de projet, offrant des stratégies pratiques pour résoudre les problèmes d'idéation de groupe dans un cadre d'idéation à distance. Le style visuel doit être collaboratif et énergique, avec des mises en évidence de texte à l'écran, le tout généré facilement grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, accompagné d'un ton audio optimiste et encourageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle détaillée de 2 minutes pour les jeunes chercheurs et designers UX, démontrant l'application efficace du diagramme d'affinité et du mapping de parcours comme outils cruciaux dans la phase d'idéation. Employez un style visuel lumineux et illustratif avec des démonstrations étape par étape, en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen pour des visuels de fond engageants, et une voix off amicale et pédagogique pour guider le public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative sophistiquée de 60 secondes ciblant les professionnels UX seniors et les chefs d'équipe, soulignant l'importance d'intégrer la stratégie UX avec un storytelling convaincant pour présenter efficacement le travail UX. Le style visuel doit être minimaliste mais percutant avec des animations subtiles, amélioré par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, et livré avec une voix confiante et persuasive.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation à l'Idéation

Élevez la capacité de génération d'idées de votre équipe avec des vidéos de formation à l'idéation engageantes et de haute qualité, conçues pour une méthodologie d'idéation solide.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par définir le contenu de votre formation à l'idéation. Collez votre script finalisé directement dans HeyGen pour tirer parti de la fonctionnalité de texte en vidéo pour une production sans faille.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre contenu de formation. Associez votre avatar choisi à une voix appropriée pour une diffusion claire et engageante dans vos vidéos.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et du Branding
Améliorez votre contenu de formation à l'idéation en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias. Utilisez les contrôles de branding pour vous assurer que votre vidéo s'aligne avec le processus de conception de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo de formation terminée, générez et exportez-la. Utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour adapter la vidéo à diverses plateformes, garantissant que vos efforts d'idéation à distance sont bien soutenus.

Simplifiez les Concepts Complexes du Processus de Conception

Clarifiez les principes complexes du processus de conception et les techniques d'idéation avancées grâce à des explications vidéo alimentées par AI faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir la phase initiale d'idéation pour les projets de conception ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer rapidement des idées en contenu visuel engageant en transformant des scripts textuels en vidéos captivantes avec des avatars AI et des voix off. Cela simplifie considérablement le processus de brainstorming créatif pour divers défis de conception.

HeyGen facilite-t-il l'explication des méthodologies complexes du processus de conception ?

Oui, HeyGen est un excellent outil pour articuler visuellement les processus de conception techniques. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos pédagogiques claires, complètes avec des voix off professionnelles et des sous-titres, pour expliquer des concepts comme le diagramme d'affinité, le mapping de parcours ou le Lean UX, améliorant la compréhension lors des sessions de formation de conférence UX ou des ateliers d'idéation à distance.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'idéation à distance et la communication d'équipe ?

HeyGen simplifie l'idéation à distance en permettant aux équipes de produire et de partager rapidement des vidéos explicatives en utilisant des modèles personnalisables. Cela aide à communiquer efficacement la stratégie UX, les résultats de la recherche utilisateur ou les défis de conception, favorisant une compréhension plus claire parmi les membres d'équipe distribués.

HeyGen peut-il aider à créer des présentations convaincantes pour le travail UX ou la recherche utilisateur ?

Absolument, HeyGen permet aux designers de créer des présentations vidéo engageantes de leur travail UX. En utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo et des avatars AI réalistes, le storytelling pour présenter le travail UX devient plus dynamique et percutant, mettant efficacement en valeur les mood boards en UX, les insights de recherche utilisateur et les décisions de conception globales.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo