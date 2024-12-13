Créez des Vidéos de Formation au Travail Hybride pour des Employés Engagés
Produisez rapidement des vidéos de formation efficaces pour les équipes à distance en utilisant la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de HeyGen.
Développez une vidéo de formation efficace de 45 secondes ciblant les membres de l'équipe existants pour optimiser leurs compétences en collaboration virtuelle. Le style visuel doit être dynamique et informatif, incorporant des aides visuelles claires, tandis que l'audio présente un ton enjoué et conversationnel, exploitant efficacement la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour créer un guide concis sur les meilleures pratiques pour les employés à distance.
Produisez une vidéo de formation rassurante de 30 secondes pour tous les employés, axée sur le maintien de l'équilibre travail-vie personnelle dans des environnements hybrides. La vidéo nécessite un style visuel détendu et empathique, complété par une musique de fond apaisante et une voix off rassurante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, créant un contenu engageant avec des conseils pratiques pour établir des limites et gérer le bien-être.
Concevez une vidéo critique de 90 secondes sur la création de vidéos de formation au travail hybride spécifiquement pour les protocoles de sécurité, destinée à tous les employés, en particulier ceux qui manipulent des données sensibles de l'entreprise à distance. Cette vidéo professionnelle et sérieuse doit utiliser des graphiques clairs, délivrer une voix formelle et autoritaire, et incorporer efficacement des sous-titres pour garantir que les outils de production de haute qualité transmettent des informations cruciales sur les meilleures pratiques de sécurité des données et la conformité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Stimulez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'efficacité de vos vidéos de formation au travail hybride en utilisant l'AI pour créer un contenu hautement engageant qui améliore la rétention des apprenants.
Élargissez les Cours de Formation et la Portée.
Développez rapidement de nombreuses vidéos de formation de haute qualité pour les employés, élargissant votre portée à tous les employés à distance et au bureau dans le monde entier.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation au travail hybride efficaces ?
HeyGen exploite la technologie alimentée par l'AI, y compris les avatars AI et la transformation de texte en vidéo, pour simplifier la production de contenu engageant. Cela garantit que vos vidéos de formation au travail hybride sont à la fois percutantes et facilement évolutives pour tous les employés à distance.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation engageantes pour les employés ?
HeyGen propose une suite complète d'outils créatifs, y compris des modèles de vidéo personnalisables et une riche bibliothèque multimédia, pour améliorer la narration. Vous pouvez utiliser des avatars AI et des voix off variées pour produire un contenu de haute qualité et engageant qui résonne vraiment avec votre audience.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et le branding professionnel des vidéos de formation ?
HeyGen prend en charge l'accessibilité complète en générant automatiquement des sous-titres pour toutes vos vidéos de formation. De plus, les contrôles de branding professionnel vous permettent d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise, garantissant une production cohérente et de haute qualité pour votre plateforme d'apprentissage en ligne.
HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos de formation courtes pour les employés ?
Oui, HeyGen est conçu pour produire efficacement des vidéos de formation courtes pour les employés grâce à ses capacités de transformation de texte en vidéo alimentées par l'AI. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant en utilisant des avatars AI et la génération instantanée de voix off, rendant la production vidéo plus rapide et plus accessible pour un déploiement rapide.