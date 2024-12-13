Créer des Vidéos de Formation pour Réunions Hybrides avec l'AI

Rationalisez la création de vidéos de formation professionnelles et accessibles pour réunions hybrides en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Donnez à vos chefs d'équipe et managers les moyens de réussir avec une vidéo dynamique de 60 secondes sur les compétences essentielles de facilitation pour les équipes à distance. Visez un style visuel moderne et engageant, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans un cadre virtuel, complété par une musique de fond entraînante, le tout rendu possible grâce à la capacité puissante des avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Assurez-vous que tout le personnel et les équipes mondiales puissent accéder aux informations vitales grâce à une vidéo concise de 30 secondes démontrant les meilleures pratiques pour les réunions hybrides, en mettant l'accent sur l'engagement des employés. Le style visuel doit être informatif et facile à comprendre, utilisant des graphiques simples et des sous-titres générés automatiquement via la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité maximale.
Exemple de Prompt 3
Les départements RH et les spécialistes de la formation et du développement peuvent rapidement rationaliser le processus de création de vidéos de formation sur les réunions hybrides percutantes avec ce guide élégant de 50 secondes. Cette vidéo devrait adopter un style visuel efficace, montrant un flux de travail fluide, et être narrée par une voix d'acteur AI claire et professionnelle, en tirant parti de la fonctionnalité supérieure de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Réunions Hybrides

Rationalisez la création de vidéos de formation engageantes pour réunions hybrides avec les outils AI de HeyGen, assurant que vos équipes à distance sont toujours connectées et informées.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par rédiger votre script de formation, en décrivant les points clés pour une configuration efficace des réunions hybrides et des compétences de facilitation. Alternativement, sélectionnez parmi les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen pour lancer votre projet. Cette étape exploite la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Personnalisez votre vidéo de formation en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI. Associez votre avatar choisi à une voix naturelle pour délivrer votre script, améliorant l'engagement pour les équipes à distance.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Éléments Essentiels
Améliorez votre contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia. Utilisez le Générateur de Sous-titres AI pour ajouter automatiquement des sous-titres, rendant vos vidéos de formation plus accessibles et professionnelles. Incorporez l'image de marque pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Vos Vidéos de Formation
Une fois votre projet finalisé, exportez vos vidéos de formation pour réunions hybrides dans le format et le ratio d'aspect de votre choix. Cette étape finale garantit que votre contenu soigné est prêt pour une distribution fluide à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Favorisez une Culture Positive de Réunions Hybrides

Créez des vidéos engageantes et inspirantes pour motiver les employés, promouvant un environnement positif et productif pour tous les participants aux réunions hybrides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour réunions hybrides ?

Les outils AI de HeyGen simplifient le processus de création de vidéos de formation pour réunions hybrides de qualité professionnelle. Vous pouvez utiliser les Avatars AI et les capacités de texte à vidéo pour produire efficacement un contenu engageant, améliorant l'engagement des employés pour les équipes à distance.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation pour réunions hybrides de qualité professionnelle ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer un contenu de qualité professionnelle pour les vidéos de formation pour réunions hybrides en utilisant des Avatars AI, un Acteur Vocal AI, et un Générateur de Sous-titres AI. Ces fonctionnalités garantissent des vidéos de formation accessibles avec une présentation soignée et engageante.

Les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen peuvent-ils aider à développer des vidéos de formation pour la configuration et les compétences de facilitation des réunions ?

Absolument, les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen sont conçus pour rationaliser le processus de développement de vidéos de formation efficaces pour des compétences essentielles comme la configuration et la facilitation des réunions. Ces modèles personnalisables, combinés avec le texte à vidéo, permettent une création de contenu rapide.

Comment HeyGen garantit-il que les vidéos de formation pour réunions hybrides sont accessibles et engageantes pour des équipes à distance diversifiées ?

HeyGen améliore l'accessibilité et l'engagement des employés pour les équipes à distance grâce à des fonctionnalités comme un Générateur de Sous-titres AI et des voix off multilingues. Créer des vidéos de formation accessibles garantit que tous les participants, quel que soit leur emplacement ou leur langue, peuvent apprendre et se connecter efficacement.

