Créez des Vidéos de Présentation SIRH : Rapides, Engagantes et Propulsées par l'IA
Rationalisez la formation RH et stimulez l'engagement des employés en transformant le texte en vidéos de présentation SIRH engageantes grâce au Text-to-video de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation SIRH de 90 secondes pour les nouveaux employés, couvrant les fonctionnalités essentielles en libre-service telles que les demandes de congés et l'inscription aux avantages. Cette vidéo doit adopter un style visuel accueillant et engageant avec un texte à l'écran amical et une voix off chaleureuse, favorisant une expérience d'intégration positive pour les employés. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement le récit et assurez-vous que tous les sous-titres sont automatiquement produits pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour tous les employés, expliquant les nouvelles réglementations sur la confidentialité des données au sein du SIRH. La vidéo nécessite un style visuel autoritaire mais accessible, utilisant une image de marque d'entreprise cohérente et des séquences professionnelles de la bibliothèque de médias/soutien de stock, soutenue par une voix off précise. Employez les modèles personnalisables et les scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque tout en livrant des vidéos de présentation critiques axées sur l'IA sur la conformité.
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement, mettant en avant la facilité de création de contenu engageant pour les introductions de modules SIRH. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique et moderne avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, soulignant la personnalisation et l'efficacité. Démontrez comment les modèles personnalisables et les scènes de HeyGen permettent un déploiement rapide et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Contenu de Formation SIRH.
Produisez efficacement des vidéos de formation SIRH complètes et des cours éducatifs, garantissant un message cohérent à travers votre organisation.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Utilisez la vidéo propulsée par l'IA pour créer des présentations SIRH engageantes, augmentant considérablement la rétention et la compréhension des nouveaux systèmes par les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il rationaliser la création de vidéos de présentation SIRH ?
HeyGen est une plateforme vidéo avancée propulsée par l'IA qui permet aux équipes RH de créer efficacement des vidéos de présentation SIRH. Avec des capacités de Text-to-video et des avatars AI, vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant rapidement.
Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de formation technique SIRH ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour la production de vidéos de formation technique SIRH, y compris des avatars AI avancés et une génération précise de voix off. Il offre également la génération automatique de sous-titres et des modèles personnalisables pour garantir des expériences d'apprentissage complètes et accessibles.
Pourquoi choisir HeyGen pour améliorer l'engagement des employés avec le contenu de formation SIRH ?
HeyGen aide à stimuler l'engagement des employés en permettant la création de vidéos de formation SIRH dynamiques et visuellement riches. Utilisez des avatars AI professionnels et une bibliothèque de médias pour produire un contenu engageant qui capte l'attention et améliore la rétention d'apprentissage pour l'intégration des employés et la formation à la conformité.
HeyGen prend-il en charge l'image de marque et l'évolutivité pour les initiatives vidéo SIRH ?
Oui, HeyGen prend entièrement en charge les contrôles de marque, permettant aux équipes RH d'incorporer des logos et des couleurs personnalisées dans leurs vidéos de formation SIRH. Les modèles personnalisables de la plateforme et le support multilingue facilitent également l'évolutivité de votre contenu vidéo à l'échelle mondiale tout en maintenant la cohérence de la marque.