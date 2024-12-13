Créez des Vidéos d'Orientation RH Qui Engagent et Retiennent
Boostez l'engagement et la rétention des employés en personnalisant votre intégration avec des avatars AI dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'orientation RH essentielle de 45 secondes pour tous les nouveaux employés dans un grand cadre d'entreprise, présentant les informations clés sur les politiques avec une esthétique propre et professionnelle et une narration claire et informative. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et incluez des sous-titres pour l'accessibilité, rendant le processus d'intégration fluide et complet.
Concevez une vidéo d'intégration engageante de 30 secondes pour les postes de débutants, visant à renforcer l'engagement des employés en mettant en avant la collaboration d'équipe et la mission de l'entreprise avec des visuels dynamiques et un style audio énergique. Exploitez les modèles de vidéo personnalisables de HeyGen et le vaste support de bibliothèque/média de stock pour créer rapidement une expérience visuellement attrayante.
Créez une vidéo d'orientation RH détaillée de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux recrues en management, expliquant les packages d'avantages avancés et les attentes en matière de leadership avec un style visuel d'entreprise soigné et une voix off rassurante et autoritaire. Cette vidéo doit créer efficacement des vidéos d'orientation RH qui contribuent à la rétention des employés, en utilisant les avatars AI de HeyGen et le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Rationalisez la Création de Contenu RH.
Créez et diffusez efficacement des vidéos d'orientation RH complètes à tous les nouveaux employés, en assurant un message cohérent.
Améliorez l'Engagement des Nouveaux Employés.
Augmentez l'engagement et les taux de rétention des nouveaux employés avec des expériences d'intégration interactives et personnalisées alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation RH engageantes ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes. Exploitez nos fonctionnalités alimentées par l'AI, y compris des porte-paroles AI réalistes et des modèles de vidéo personnalisables, pour concevoir des vidéos de bienvenue personnalisées qui résonnent avec les nouveaux employés et améliorent l'engagement des employés.
Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'intégration ?
HeyGen propose des fonctionnalités robustes alimentées par l'AI pour révolutionner vos vidéos d'intégration. Utilisez nos avatars générés par l'AI et nos capacités avancées de texte en vidéo pour transformer des scripts simples en contenu visuel dynamique, avec des voix off multilingues et des sous-titres automatisés pour les équipes mondiales.
Les modèles de vidéo personnalisables de HeyGen sont-ils adaptés aux vidéos d'orientation RH ?
Absolument, HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéo personnalisables spécifiquement conçus pour répondre à divers besoins RH, y compris des vidéos d'orientation RH complètes. Marquez-les facilement avec le logo et les couleurs de votre entreprise pour assurer une culture d'entreprise cohérente et professionnelle dès le premier jour.
HeyGen peut-il améliorer l'engagement et la rétention des employés grâce à ses vidéos ?
Oui, en permettant la création de vidéos de bienvenue personnalisées et de vidéos d'intégration engageantes, HeyGen contribue significativement à un engagement et une rétention des employés plus élevés. Une expérience d'orientation bien produite, informative et accueillante établit un ton positif et intègre efficacement les nouveaux employés dans votre culture d'entreprise.