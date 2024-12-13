Créez des Vidéos de Passation RH Facilement avec l'IA
Créez rapidement des vidéos professionnelles de passation RH qui engagent les nouveaux employés et standardisent la formation avec la conversion de texte en vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'accueil de 90 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur la fluidité et l'engagement de leurs premiers jours. Le style visuel doit être moderne et inclusif, mettant en scène divers avatars IA dans différents environnements de travail, complété par une voix off chaleureuse et accueillante. Cette vidéo engageante vise à introduire la culture d'entreprise et les procédures initiales, en utilisant les avatars IA de HeyGen pour ajouter une touche humaine sans tournage traditionnel.
Développez une vidéo vibrante de 45 secondes pour la passation RH destinée aux spécialistes et managers RH, démontrant la facilité de création de contenu de marque pour les communications internes. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et aux couleurs de l'entreprise avec une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle, garantissant la cohérence de la marque sur tous les supports. Cette solution utilise les modèles et scènes vidéo étendus de HeyGen pour assembler rapidement des messages de haute qualité et conformes à la marque.
Produisez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes pour les équipes de formation et de développement, spécifiquement pour le transfert de connaissances techniques dans des passations de service complexes. Le style visuel doit être clair et pédagogique, incorporant des enregistrements d'écran détaillés et des visuels étape par étape, soutenus par une voix off calme, précise et éducative. Cette vidéo facilitera une meilleure intégration LMS en offrant un contenu complet et facilement assimilable, amélioré par la génération avancée de voix off de HeyGen pour une narration cohérente.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Engagez les nouveaux employés avec des vidéos de passation RH dynamiques et alimentées par l'IA, assurant la rétention d'informations critiques pour une transition en douceur et une productivité améliorée.
Échelle de Création de Contenu de Passation RH.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos de passation RH standardisées en utilisant l'IA, atteignant chaque nouvel employé de manière cohérente, quel que soit l'emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il les flux de travail de création vidéo alimentés par l'IA ?
HeyGen simplifie la création vidéo alimentée par l'IA en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos professionnelles directement à partir de scripts textuels, en tirant parti d'outils IA avancés tels que des avatars IA personnalisables et des voix off réalistes. Ce processus rationalisé améliore considérablement l'efficacité pour diverses applications, y compris la création de vidéos de formation.
Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour la personnalisation vidéo et la cohérence de la marque ?
HeyGen offre des capacités IA robustes pour la personnalisation vidéo, y compris une gamme diversifiée d'avatars IA et de voix off réalistes qui peuvent être adaptés pour correspondre à votre marque. Nos outils d'IA générative assurent la cohérence de la marque sur toutes vos vidéos engageantes, soutenant même des fonctionnalités comme la synchronisation labiale et les échanges de visages pour une personnalisation accrue.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen est conçu pour prendre en charge une intégration LMS fluide, rationalisant la distribution de vos vidéos de formation et améliorant l'automatisation des flux de travail. Cela permet une génération et un déploiement de vidéos de bout en bout, garantissant que vos vidéos engageantes atteignent efficacement votre audience.
Quelles caractéristiques techniques garantissent la qualité et l'accessibilité dans la production vidéo de HeyGen ?
HeyGen garantit la qualité technique et l'accessibilité grâce à des fonctionnalités telles que les sous-titres générés automatiquement et un traducteur vidéo intégré, soutenant un public mondial. La plateforme offre également un redimensionnement flexible des ratios d'aspect, des exportations et une génération de fond pour maintenir des normes professionnelles sur toutes les vidéos engageantes.