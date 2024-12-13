Créez rapidement des vidéos de procédure de correctif pour les bugs critiques

Standardisez votre processus de correctif avec des tutoriels vidéo alimentés par l'AI. Utilisez des avatars AI pour créer un contenu engageant pour la formation de l'équipe.

407/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un tutoriel vidéo détaillé de 2 minutes pour les ingénieurs logiciels expérimentés, démontrant les étapes critiques d'un processus de correctif Gitflow. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter des diagrammes techniques et des enregistrements d'écran avec un style visuel net, complété par des sous-titres précis générés à partir d'un script texte-vidéo pour une clarté maximale lors du déploiement des correctifs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 90 secondes destinée aux responsables techniques et chefs de projet, expliquant l'importance de standardiser les procédures pour traiter les bugs critiques. La vidéo doit employer un style visuel d'entreprise soigné avec des infographies, mettant en vedette un avatar AI confiant utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour enrichir le récit et souligner les stratégies de résolution efficaces.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante d'une minute pour les équipes de développement, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos de procédure de correctif pour divers scénarios. Cette présentation dynamique doit utiliser les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen et les capacités de texte-vidéo à partir de script pour offrir une narration concise et démontrer une création vidéo rapide et agile, rendant les processus complexes facilement compréhensibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de procédure de correctif

Créez facilement des vidéos de procédure de correctif claires et standardisées en utilisant des outils alimentés par l'AI pour améliorer la formation de l'équipe et rationaliser votre processus de correctif.

1
Step 1
Commencez à partir de votre script
Collez votre script de procédure de correctif directement dans l'éditeur de texte-vidéo de HeyGen. Cela forme instantanément la base de vos vidéos de procédure de correctif détaillées.
2
Step 2
Incorporez des avatars AI
Choisissez parmi divers avatars AI pour présenter vos instructions. Ces présentateurs virtuels offrent un visage cohérent et engageant pour vos supports de formation d'équipe.
3
Step 3
Générez des voix off claires
Assurez une communication précise en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cela fournit une narration au son naturel pour expliquer les étapes complexes du processus de correctif Gitflow.
4
Step 4
Exportez et partagez sans filigranes
Finalisez votre guide de correctif professionnel et exportez-le pour un partage sans faille. Distribuez votre vidéo sans filigranes pour standardiser le déploiement des correctifs et accélérer l'apprentissage de l'équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les procédures techniques complexes

.

Transformez les étapes de correctif complexes en tutoriels vidéo générés par l'AI facilement compréhensibles, améliorant la clarté et réduisant les erreurs lors des déploiements critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de procédure de correctif ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de procédure de correctif en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'AI et des avatars AI réalistes, standardisant votre processus de correctif pour une formation d'équipe efficace.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour standardiser les tutoriels de déploiement de correctif ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour simplifier les tutoriels de déploiement de correctif. Vous pouvez également générer automatiquement des sous-titres, assurant une communication claire et cohérente pour les bugs critiques.

Puis-je personnaliser le contenu de mes tutoriels vidéo de correctif avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo alimentés par l'AI que vous pouvez facilement personnaliser avec les détails spécifiques de votre processus de correctif, votre marque et vos médias pour créer des tutoriels vidéo percutants.

Comment HeyGen aide-t-il à créer efficacement des vidéos de formation de correctif de haute qualité ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de procédure de correctif professionnelles sans filigranes, avec des avatars AI réalistes et des voix off générées automatiquement à partir de votre script. Cela accélère considérablement la production de contenu de formation d'équipe de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo