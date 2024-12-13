Créer des Vidéos de Formation en Hôtellerie : Élevez Votre Équipe

Développez rapidement du matériel d'apprentissage en ligne professionnel et des vidéos d'intégration engageantes en utilisant des avatars AI pour améliorer les compétences du personnel.

552/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de formation" interactive de 45 secondes pour les serveurs de restaurant, démontrant des techniques de vente incitative efficaces dans un style visuel dynamique basé sur des scénarios. L'audio doit maintenir un ton conversationnel et encourageant, fournissant des conseils pratiques que les serveurs peuvent appliquer immédiatement. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire efficacement cette "vidéo de formation d'entreprise", en assurant un message cohérent et des transitions fluides entre les exemples d'interactions avec les clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pédagogique empathique de 90 secondes pour "créer des vidéos de formation en hôtellerie" axée sur la gestion gracieuse des situations difficiles avec les clients pour le personnel expérimenté en contact avec la clientèle. Le style visuel doit être calme et professionnel, présentant des scénarios réalistes avec une voix off apaisante et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Ce "matériel d'apprentissage en ligne" équipera le personnel de compétences en résolution de conflits de manière posée.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo pédagogique concise de 30 secondes pour le personnel de ménage et de cuisine, mettant l'accent sur les normes d'hygiène critiques à travers des visuels propres et étape par étape. L'audio doit être clair et concis, offrant des conseils autoritaires sur le maintien de la propreté. Ce "créateur de vidéos de formation en hôtellerie" efficace peut tirer parti des modèles et scènes préconstruits de HeyGen pour simplifier la création, assurant un déploiement rapide des informations vitales au personnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation en Hôtellerie

Rationalisez la création de votre matériel d'apprentissage en ligne pour le personnel de l'hôtellerie. Créez rapidement des vidéos de formation engageantes et efficaces avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'intégration et le développement des compétences.

1
Step 1
Créez Votre Projet avec un Script ou un Modèle
Commencez par coller votre script de formation ou en sélectionnant parmi des modèles et scènes préconstruits adaptés à la production rapide de matériel d'apprentissage en ligne.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI engageant pour servir de présentateur virtuel, donnant vie à vos vidéos de formation en hôtellerie avec une présentation professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Branding
Incorporez des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia ou téléchargez les vôtres, et appliquez des contrôles de branding comme votre logo et vos couleurs de marque, garantissant que vos vidéos de formation d'entreprise reflètent l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Générez des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans divers formats d'aspect pour une distribution facile sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Complexes

.

Simplifiez les procédures complexes de l'hôtellerie et améliorez la compréhension, en fournissant un contenu éducatif clair et efficace pour le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation en hôtellerie engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation en hôtellerie professionnelles en utilisant des avatars AI et une gamme de modèles préconstruits. Cette plateforme de création vidéo alimentée par l'AI transforme les scripts en contenu captivant de manière efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation en hôtellerie efficace ?

En tant que créateur de vidéos de formation en hôtellerie de premier plan, HeyGen utilise une technologie avancée de génération de vidéos AI et des présentateurs virtuels réalistes pour simplifier la production de contenu. Ses capacités de texte-à-vidéo garantissent que vos modules de formation sont clairs et percutants sans montage vidéo complexe.

HeyGen peut-il être utilisé pour du matériel d'apprentissage en ligne et d'intégration à grande échelle ?

Absolument. HeyGen facilite la création de cours à grande échelle pour le matériel d'apprentissage en ligne et les vidéos d'intégration, ce qui le rend idéal pour les vidéos de formation d'entreprise à travers plusieurs propriétés. Vous pouvez rapidement générer de nouveaux contenus et mettre à jour les modules existants avec facilité.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour l'accessibilité et le branding dans le contenu de formation ?

Oui, HeyGen garantit que votre formation en hôtellerie est accessible avec des sous-titres/captions automatiques et permet une forte cohérence de marque. Vous pouvez facilement intégrer l'image de marque de votre entreprise, vos logos et vos médias préférés dans chaque vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo