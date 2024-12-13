Créez des Vidéos d'Orientation pour l'Hôtellerie : Stimulez l'Engagement

Rationalisez votre intégration dans l'hôtellerie avec des avatars AI pour créer des vidéos de formation engageantes et cohérentes qui augmentent la rétention des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes axée sur les normes critiques de service client et les protocoles de sécurité pour tout le personnel de l'hôtellerie. Cette vidéo doit utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation structurée, avec des démonstrations claires et des sous-titres/captions précis pour renforcer l'apprentissage, garantissant que le contenu est facile à suivre et à retenir.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'intégration concise de 45 secondes conçue pour les équipes RH et les managers, mettant en avant comment rationaliser efficacement les processus d'intégration pour les nouveaux employés. La vidéo doit avoir un style visuel d'entreprise moderne et efficace, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide et adaptant facilement sa mise en page grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 30 secondes spécifiquement pour les nouveaux membres de l'équipe de réception, visant à stimuler l'engagement des employés en mettant en avant les aspects passionnants de leur rôle. Le style visuel doit être vibrant et engageant, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants et une génération de voix off énergique pour délivrer un message inspirant sur leur contribution à l'hôtellerie.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Orientation pour l'Hôtellerie

Produisez facilement des vidéos d'orientation professionnelles pour l'hôtellerie avec des avatars AI et des modèles personnalisables pour rationaliser l'intégration et stimuler l'engagement des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script d'orientation. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre contenu, donnant vie à votre texte avec un présentateur professionnel à l'écran.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi notre bibliothèque de modèles personnalisables conçus pour divers scénarios de formation. Ajoutez facilement le logo et les couleurs de votre marque pour garantir que votre vidéo s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise.
3
Step 3
Améliorez les Visuels
Incorporez des visuels de notre bibliothèque de médias/stock ou téléchargez les vôtres pour enrichir votre contenu d'orientation. Ajoutez des sous-titres et captions automatiques pour une meilleure clarté et accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans plusieurs formats d'aspect adaptés à diverses plateformes. Déployez efficacement vos vidéos d'orientation engageantes aux nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Instiller la Culture et les Valeurs de l'Entreprise

Produisez des vidéos d'orientation convaincantes qui inspirent le nouveau personnel hôtelier, communiquant efficacement la culture de l'entreprise, la mission et les valeurs fondamentales dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation pour l'hôtellerie ?

La plateforme AI de HeyGen révolutionne la création de vidéos d'orientation pour l'hôtellerie en offrant des modèles personnalisables et des avatars AI, simplifiant l'ensemble du processus de production de vidéos d'intégration.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de formation des employés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer du texte simple en vidéos engageantes, augmentant considérablement l'engagement des employés dans la formation hôtelière.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans nos supports de formation hôtelière ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs spécifiques et vos éléments visuels dans vos modèles personnalisables, garantissant que chaque vidéo de formation hôtelière s'aligne avec la culture de votre entreprise.

Comment HeyGen soutient-il une solution évolutive pour les vidéos d'intégration dans l'hôtellerie ?

HeyGen sert de solution évolutive pour les équipes RH, permettant une production rapide et efficace de nombreuses vidéos d'intégration hôtelière grâce à sa plateforme intuitive de création de vidéos, idéale pour une formation standardisée à travers plusieurs sites.

