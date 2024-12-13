Créez des Vidéos de Programme d'Enseignement à Domicile Sans Effort

Produisez des vidéos personnalisées et engageantes pour des expériences d'apprentissage sur mesure en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les éducateurs et créateurs de contenu cherchant à produire efficacement des vidéos personnalisées pour les élèves à domicile, développez une séquence pédagogique de 60 secondes sur un sujet spécifique, comme une expérience scientifique captivante ou une leçon d'histoire. Cette vidéo doit tirer parti de la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort votre leçon préparée en une présentation soignée. Maintenez un style visuel propre et professionnel avec des sous-titres à l'écran pour améliorer la compréhension de votre public, garantissant que vos vidéos de formation scénarisées sont un contenu vidéo éducatif de premier ordre.
Exemple de Prompt 2
Êtes-vous un nouveau parent qui fait l'école à la maison et qui se sent dépassé par l'idée de créer un contenu captivant ? Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant la facilité de création de vidéos de programme d'enseignement à domicile en utilisant les outils de création vidéo polyvalents de HeyGen. Ciblez les nouveaux parents qui font l'école à la maison, en présentant divers modèles et scènes avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, en soulignant comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen simplifie la recherche de visuels pertinents pour enrichir toute leçon.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo éducative de 45 secondes pour les créateurs de contenu scolaire à domicile visant une large audience, expliquant un sujet culturel ou un concept global. Utilisez un avatar AI comme porte-parole, présentant différents styles et langues pour représenter des environnements d'apprentissage diversifiés. Le style visuel moderne et inclusif doit être complété par une narration claire et des sous-titres précis, essentiels pour l'accessibilité. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen pour atteindre un public plus large avec votre contenu vidéo éducatif.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Programme d'Enseignement à Domicile

Produisez sans effort des vidéos personnalisées et engageantes pour des expériences d'apprentissage sur mesure en utilisant les puissants outils AI de HeyGen, transformant votre programme d'enseignement à domicile.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger le script de votre contenu éducatif. La plateforme de HeyGen vous permet de convertir directement votre texte en vidéos engageantes, rendant simple la création de vidéos sur mesure pour n'importe quel sujet.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos leçons. Ces avatars AI donnent vie à votre contenu, offrant un visage cohérent et professionnel pour votre programme d'enseignement à domicile.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres pour Plus de Clarté
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant automatiquement des sous-titres pour vos vidéos. Cela garantit que vos vidéos engageantes sont inclusives et faciles à suivre pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez Votre Programme
Finalisez votre contenu vidéo éducatif et exportez-le dans le format souhaité. Partagez vos leçons produites professionnellement pour offrir des expériences d'apprentissage personnalisées qui captivent et éduquent.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Donnez vie aux événements historiques avec la narration vidéo alimentée par l'AI

.

Transformez des sujets d'enseignement à domicile complexes ou abstraits en récits vidéo vivants et mémorables grâce à la narration AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de programme d'enseignement à domicile engageantes ?

Les outils AI de HeyGen permettent aux éducateurs de créer des vidéos captivantes pour le programme d'enseignement à domicile. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes en utilisant des avatars AI et des voix off, offrant des expériences d'apprentissage personnalisées aux élèves. Ces puissants outils de création vidéo garantissent que votre contenu vidéo éducatif est à la fois informatif et visuellement attrayant.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour personnaliser le contenu vidéo éducatif ?

HeyGen propose des outils AI robustes, y compris des avatars AI personnalisables et des capacités avancées de conversion de texte en vidéo, pour vous aider à produire des vidéos sur mesure. Vous pouvez améliorer davantage votre contenu vidéo éducatif avec des sous-titres automatiques, ainsi que des contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente.

Puis-je générer des vidéos de formation scénarisées pour divers sujets d'enseignement à domicile avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de formation scénarisées pour n'importe quel sujet de programme d'enseignement à domicile. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo vous permet d'entrer votre script et de donner vie à votre contenu vidéo éducatif avec divers modèles et scènes.

Comment les fonctionnalités de HeyGen simplifient-elles la production de contenu éducatif ?

HeyGen simplifie la production de contenu vidéo éducatif grâce à ses outils de création vidéo intuitifs. Vous pouvez rapidement ajouter des avatars AI, générer des voix off et inclure des sous-titres automatiques, rationalisant ainsi votre flux de travail. Notre plateforme fournit également une bibliothèque de médias pour enrichir vos vidéos sans effort.

