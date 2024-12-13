Créez des Vidéos de Messages de Fêtes Éclatantes

Créez des salutations engageantes et personnalisées avec des Avatars AI pour un contact mémorable pendant les fêtes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un message vidéo de 45 secondes pour les fêtes à l'attention de vos clients précieux, mettant en avant votre reconnaissance et vos offres saisonnières. Utilisez un style visuel professionnel mais festif, en intégrant des thèmes de vacances vibrants à partir des modèles et scènes de HeyGen, associés à une génération de voix off claire et joyeuse pour transmettre vos vœux et promotions de fin d'année.
Exemple de Prompt 2
Produisez un message vidéo sincère de 60 secondes pour vos employés, exprimant votre gratitude et votre joie de vivre les fêtes, en utilisant peut-être un thème festif des modèles personnalisables de HeyGen. Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et encourageant avec des accents subtils de fêtes, soutenu par une musique de fond inspirante et apaisante. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre appréciation écrite en une vidéo soignée, créant ainsi une connexion significative.
Exemple de Prompt 3
Générez un post dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, conçu pour capter l'attention des abonnés en ligne de votre marque. Employez un style énergique et visuellement vibrant avec des coupes rapides et une musique moderne et festive. Maximisez la portée et l'accessibilité en utilisant le redimensionnement et les exportations de format d'image de HeyGen pour diverses plateformes et en intégrant des sous-titres clairs et engageants pour un partage social festif et plus large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Messages de Fêtes

Créez facilement des vidéos de fêtes chaleureuses et personnalisées avec les outils AI de HeyGen et des modèles festifs, conçus pour un partage percutant.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Fêtes
Commencez votre processus créatif en choisissant parmi une collection diversifiée de modèles vidéo de fêtes personnalisables, adaptés à chaque célébration festive.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Donnez vie à vos salutations en sélectionnant et personnalisant un Avatar AI pour présenter votre message de fêtes, ajoutant une touche professionnelle et engageante.
3
Step 3
Personnalisez Votre Script & Audio
Créez des messages vidéo véritablement personnalisés en rédigeant votre script, qui peut être instantanément transformé en discours grâce à la génération de voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Festive
Téléchargez facilement votre vidéo de fêtes terminée dans le format d'image parfait pour n'importe quelle plateforme, la rendant prête à être partagée avec vos amis, votre famille ou vos collègues.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI

Concevez rapidement des vidéos de contact festif percutantes et des salutations personnalisées pour améliorer l'engagement saisonnier et la présence de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer des vidéos de messages de fêtes engageantes avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer facilement des messages vidéo personnalisés, en utilisant une large sélection de modèles vidéo pour les fêtes. Vous pouvez personnaliser ces modèles avec votre contenu et utiliser des voix off générées par AI pour transmettre des salutations festives, faisant de HeyGen un créateur de vidéos de fêtes efficace.

Puis-je personnaliser des messages vidéo de fêtes en utilisant des Avatars AI sur HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer des messages vidéo hautement personnalisés en intégrant des Avatars AI. Ces outils pilotés par AI simplifient la transmission de vos salutations de fêtes de manière unique et mémorable, renforçant l'impact de votre communication.

Quels outils d'édition HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos de fêtes ?

HeyGen offre un éditeur intuitif de type glisser-déposer, vous permettant de télécharger facilement des images et des clips, d'ajouter de la musique et d'incorporer des sous-titres professionnels pour vos vidéos de fêtes. Ces outils d'édition complets garantissent que votre message est soigné et percutant.

HeyGen prend-il en charge le partage facile sur les réseaux sociaux pour les vidéos de fêtes ?

Oui, HeyGen simplifie le partage sur les réseaux sociaux en vous permettant d'ajuster facilement les formats d'image et d'exporter vos vidéos de fêtes dans divers formats. Cela garantit que vos messages personnalisés sont parfaitement optimisés pour différentes plateformes, atteignant efficacement votre audience.

