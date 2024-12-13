Créez des Vidéos de Flux de Recrutement pour un Recrutement Plus Rapide
Transformez votre processus de recrutement en convertissant du texte en vidéos captivantes, améliorant la clarté et l'expérience des candidats.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo informative de 45 secondes expliquant une étape cruciale de votre processus de recrutement, ciblant les candidats pour améliorer leur expérience. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de scripts et des sous-titres clairs pour offrir une explication moderne et conviviale avec un style visuel et audio informatif.
Créez une vidéo concise de 30 secondes sur le flux de travail interne de recrutement pour votre équipe d'acquisition de talents, mettant en avant les meilleures pratiques pour utiliser les nouveaux outils vidéo pour le recrutement. Employez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour obtenir un style visuel élégant, professionnel et instructif avec une narration audio claire et guidante.
Développez une annonce d'emploi vidéo de marque créative de 60 secondes pour un rôle critique, conçue pour se démarquer auprès d'un large éventail de candidats potentiels. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des présentateurs engageants et le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour optimiser sur diverses plateformes, tout en maintenant un style audio et visuel audacieux, visuellement frappant et énergique reflétant votre marque employeur unique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement avec Vidéo AI.
Développez rapidement des vidéos de recrutement percutantes et des annonces d'emploi en utilisant l'AI pour attirer efficacement les meilleurs talents.
Générez des Vidéos Engagées pour les Réseaux Sociaux pour le Recrutement.
Produisez des vidéos de marque employeur convaincantes et des offres d'emploi pour les réseaux sociaux afin de renforcer l'engagement des candidats et la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de nos vidéos de recrutement ?
HeyGen vous permet de créer du contenu professionnel et engageant pour vos vidéos de recrutement en utilisant des avatars AI et une large gamme de modèles vidéo AI. Vous pouvez facilement personnaliser les vidéos pour refléter l'identité unique de votre marque, améliorant ainsi considérablement votre création vidéo.
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour rationaliser le processus de recrutement ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de flux de recrutement percutantes qui rationalisent considérablement le processus de recrutement. En délivrant des messages vidéo cohérents et de haute qualité, vous pouvez améliorer l'expérience globale des candidats et réduire l'effort manuel.
HeyGen peut-il nous aider à créer des vidéos de marque employeur ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de produire des vidéos de marque employeur convaincantes. Personnalisez facilement les vidéos avec votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques pour correspondre parfaitement à l'apparence et au ton de votre marque.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'entretiens vidéo et d'autres contenus de recrutement ?
HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles grâce à son AI intuitive de texte à vidéo, vous permettant de générer des entretiens vidéo dynamiques et divers contenus de recrutement à partir de scripts. Utilisez des avatars AI réalistes et des voix off, faisant de HeyGen un outil vidéo puissant pour le recrutement.