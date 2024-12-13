Créez des Vidéos de Flux de Recrutement pour un Recrutement Plus Rapide

Transformez votre processus de recrutement en convertissant du texte en vidéos captivantes, améliorant la clarté et l'expérience des candidats.

442/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 45 secondes expliquant une étape cruciale de votre processus de recrutement, ciblant les candidats pour améliorer leur expérience. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir de scripts et des sous-titres clairs pour offrir une explication moderne et conviviale avec un style visuel et audio informatif.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 30 secondes sur le flux de travail interne de recrutement pour votre équipe d'acquisition de talents, mettant en avant les meilleures pratiques pour utiliser les nouveaux outils vidéo pour le recrutement. Employez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour obtenir un style visuel élégant, professionnel et instructif avec une narration audio claire et guidante.
Exemple de Prompt 3
Développez une annonce d'emploi vidéo de marque créative de 60 secondes pour un rôle critique, conçue pour se démarquer auprès d'un large éventail de candidats potentiels. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des présentateurs engageants et le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour optimiser sur diverses plateformes, tout en maintenant un style audio et visuel audacieux, visuellement frappant et énergique reflétant votre marque employeur unique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Flux de Recrutement

Élevez votre processus de recrutement avec des vidéos engageantes et professionnelles qui informent les candidats et simplifient votre parcours de recrutement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Développez votre message et utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour générer automatiquement un brouillon de vidéo, transformant rapidement votre texte en visuels dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message avec un ton professionnel et amical.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour tous les candidats en ajoutant des sous-titres, garantissant que vos informations de recrutement critiques sont facilement comprises.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image pour l'optimiser pour diverses plateformes, la rendant prête à être partagée sur vos canaux de recrutement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration et de la Formation

.

Améliorez votre processus d'intégration avec des vidéos alimentées par l'AI pour améliorer l'engagement et la rétention des nouvelles recrues au sein de votre flux de travail.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de nos vidéos de recrutement ?

HeyGen vous permet de créer du contenu professionnel et engageant pour vos vidéos de recrutement en utilisant des avatars AI et une large gamme de modèles vidéo AI. Vous pouvez facilement personnaliser les vidéos pour refléter l'identité unique de votre marque, améliorant ainsi considérablement votre création vidéo.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour rationaliser le processus de recrutement ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de flux de recrutement percutantes qui rationalisent considérablement le processus de recrutement. En délivrant des messages vidéo cohérents et de haute qualité, vous pouvez améliorer l'expérience globale des candidats et réduire l'effort manuel.

HeyGen peut-il nous aider à créer des vidéos de marque employeur ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de produire des vidéos de marque employeur convaincantes. Personnalisez facilement les vidéos avec votre logo, vos couleurs et des éléments visuels spécifiques pour correspondre parfaitement à l'apparence et au ton de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'entretiens vidéo et d'autres contenus de recrutement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles grâce à son AI intuitive de texte à vidéo, vous permettant de générer des entretiens vidéo dynamiques et divers contenus de recrutement à partir de scripts. Utilisez des avatars AI réalistes et des voix off, faisant de HeyGen un outil vidéo puissant pour le recrutement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo