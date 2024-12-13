Créer des vidéos d'opérations de service d'assistance avec l'IA

Créez rapidement des vidéos tutoriels professionnelles pour configurer un service d'assistance et gérer les tickets en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes pour les agents du service d'assistance et les chefs d'équipe, illustrant les meilleures pratiques pour gérer les tickets et mettre en œuvre des règles d'attribution de tickets efficaces. Utilisez un style visuel engageant avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, en veillant à ce que les points clés soient mis en évidence avec les sous-titres/captions de HeyGen. Intégrez des séquences vidéo pertinentes de la bibliothèque multimédia pour améliorer l'attrait visuel.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 2 minutes pour les responsables des services informatiques et les directeurs des opérations, détaillant comment optimiser un catalogue de services et explorer des idées d'automatisation innovantes pour rationaliser les opérations du service d'assistance. La vidéo doit avoir une esthétique moderne et épurée, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des transitions professionnelles, complétée par une voix off calme et experte générée grâce à sa fonctionnalité de génération de voix off.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel amical de 45 secondes destiné aux professionnels de l'informatique en herbe et aux propriétaires de petites entreprises, offrant un guide rapide sur la façon de construire efficacement un service d'assistance à partir de zéro. Utilisez une approche visuelle simplifiée avec une musique de fond encourageante, et présentez un avatar AI engageant pour délivrer le contenu. Assurez-vous que la vidéo est adaptable à diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'opérations de service d'assistance

Produisez des vidéos pédagogiques claires et concises pour votre équipe de service d'assistance ou vos utilisateurs de manière efficace, améliorant la compréhension et rationalisant les opérations.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par rédiger un script clair décrivant l'opération de service d'assistance que vous souhaitez expliquer, comme un tutoriel pour débutants pour les nouveaux agents. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour générer automatiquement votre contenu vidéo à partir de ce script.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et vos visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque. Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents pour illustrer des étapes complexes dans les processus de service d'assistance comme la gestion des tickets.
3
Step 3
Générez des voix off professionnelles
Exploitez la "génération de voix off" de HeyGen pour ajouter une narration naturelle à votre vidéo, garantissant une communication claire des procédures telles que les règles d'attribution de tickets.
4
Step 4
Appliquez le branding et exportez
Finalisez votre vidéo en appliquant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" de votre entreprise pour un look cohérent. Une fois terminé, exportez votre vidéo d'opérations de service d'assistance de haute qualité, parfaite pour démontrer comment utiliser votre système de tickets.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des guides opérationnels rapides

.

Produisez des vidéos d'opérations de service d'assistance engageantes et concises pour des guides rapides sur la gestion des tickets, la configuration des systèmes ou la réponse aux questions courantes des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes sur les opérations de service d'assistance ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de haute qualité sur les opérations de service d'assistance en utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script. Cela simplifie le processus de démonstration de procédures complexes ou d'idées d'automatisation pour votre service d'assistance informatique, garantissant clarté et cohérence.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer une formation complète pour un nouveau service d'assistance ?

Absolument. HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer du contenu de formation pour configurer un service d'assistance ou intégrer de nouveaux agents. Vous pouvez créer des vidéos étape par étape sur des sujets comme la gestion des tickets ou l'ajout d'utilisateurs et d'agents, tout en conservant l'apparence et le ressenti de votre marque grâce aux contrôles de branding.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour expliquer les flux de travail du système de tickets ou un catalogue de services ?

HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives pour des processus techniques complexes tels que les flux de travail du système de tickets ou l'utilisation d'un catalogue de services. Vous pouvez facilement convertir des scripts en vidéos engageantes, complètes avec des voix off et des sous-titres, pour illustrer clairement des concepts comme les règles d'attribution de tickets pour votre service d'assistance informatique.

Comment HeyGen garantit-il un contenu de qualité professionnelle pour un service d'assistance informatique ?

HeyGen garantit un contenu de qualité professionnelle pour votre service d'assistance informatique grâce à des avatars AI réalistes et des contrôles de branding robustes. Vous pouvez créer des vidéos cohérentes et de haute qualité pour tout, des tutoriels pour débutants aux guides avancés, améliorant la communication et l'efficacité de votre service d'assistance.

