Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée engageante de 90 secondes ciblant la main-d'œuvre générale pour un rappel sur la protection auditive, illustrant le fonctionnement des oreilles et l'impact à long terme de la perte auditive. La vidéo doit avoir un style audio entraînant avec des visuels dynamiques, utilisant des avatars AI pour présenter l'information de manière amicale et accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pratique de 2 minutes conçue pour les employés qui utilisent des types spécifiques d'équipements de protection auditive, en se concentrant sur l'utilisation et l'entretien appropriés de ces dispositifs. Cette vidéo nécessite un style visuel étape par étape avec des démonstrations claires et une narration calme, enrichie par des sous-titres complets pour garantir l'accessibilité et la rétention des détails cruciaux.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo percutante de 45 secondes pour tous les employés, servant de rappel rapide sur l'importance de la protection auditive constante sur le lieu de travail. Employez un style visuel rapide et concis avec des superpositions de texte audacieuses et des visuels dynamiques pour transmettre rapidement le message, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir du script pour produire efficacement ce briefing de sécurité urgent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Protection Auditive

Produisez efficacement des vidéos de formation convaincantes qui éduquent votre équipe sur la protection auditive et préviennent la perte auditive.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Élaborez votre message de "prévention de la perte auditive". Utilisez la fonctionnalité "texte en vidéo à partir du script" de HeyGen pour transformer facilement votre contenu écrit en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez des Visuels et des Avatars AI
Sélectionnez des "avatars AI" engageants pour présenter efficacement des informations sur les risques associés au "bruit dangereux" et démontrer des pratiques sûres.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et du Branding
Intégrez une narration claire en utilisant la "génération de voix off" pour expliquer l'"utilisation et l'entretien appropriés" de la protection auditive, assurant un message professionnel et accessible.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et "exportez-la" dans le format souhaité, tel que "MP4", en utilisant le "redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio" pour une distribution fluide sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de protection auditive interactives et mémorables, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la mémorisation des protocoles de sécurité critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes sur la protection auditive ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation professionnelles sur la protection auditive. Utilisez des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir du script pour expliquer des sujets complexes comme le bruit dangereux et la prévention de la perte auditive, rendant votre contenu plus accessible et percutant.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos de prévention de la perte auditive avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes, vous permettant d'incorporer de l'animation ou même des éléments rappelant une émission scientifique télévisée pour illustrer le fonctionnement des oreilles. Vous pouvez également utiliser les contrôles de marque pour maintenir une apparence cohérente dans vos matériaux de protection auditive.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production de contenu sur la protection auditive ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de protection auditive de haute qualité avec une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques. Cela garantit que votre message sur l'utilisation et l'entretien appropriés de la protection est clair et accessible à tous les publics, améliorant vos efforts globaux de prévention de la perte auditive.

Comment HeyGen soutient-il la distribution des vidéos de protection auditive créées ?

HeyGen facilite l'exportation de vos vidéos de formation à la protection auditive complétées dans des formats comme MP4, prêtes pour diverses ressources et pages web. Son redimensionnement d'aspect-ratio garantit que votre contenu a une apparence professionnelle sur toutes les plateformes, délivrant efficacement des informations cruciales sur la prévention de la perte auditive.

