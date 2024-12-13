Créez des vidéos éducatives sur l'alimentation saine qui inspirent l'action

Simplifiez les sujets complexes de l'alimentation saine en une éducation nutritionnelle engageante avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux familles avec un budget limité, illustrant comment intégrer une alimentation à base de plantes dans des repas abordables grâce à des étapes pratiques, avec une esthétique visuelle chaleureuse et une musique de fond apaisante, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les visuels d'ingrédients.
Exemple de Prompt 2
Produisez un clip éducatif de 30 secondes pour les personnes nouvellement diagnostiquées avec le diabète, introduisant un concept fondamental de l'éducation nutritionnelle de manière claire et concise, en utilisant des graphiques simples et informatifs et une voix off rassurante, en assurant l'accessibilité avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo explicative de 90 secondes pour les consommateurs soucieux de leur santé, explorant la lecture efficace des étiquettes alimentaires et exposant les astuces marketing courantes pour promouvoir une alimentation véritablement saine, en utilisant un style visuel d'investigation et un son net, facilement créé en saisissant un script détaillé dans la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos éducatives sur l'alimentation saine

Créez facilement des vidéos de nutrition à la demande engageantes avec l'AI de HeyGen, transformant des sujets de santé complexes en contenu accessible et visuellement riche pour un public plus sain.

1
Step 1
Choisissez votre présentateur AI et votre script
Sélectionnez un avatar AI professionnel pour être le visage de votre contenu éducatif. Ensuite, saisissez votre script détaillé décrivant les principes clés de l'alimentation saine.
2
Step 2
Ajoutez des visuels riches et du branding
Améliorez vos vidéos éducatives sur l'alimentation saine en ajoutant des images ou des clips pertinents de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Incorporez des graphiques pour illustrer les concepts nutritionnels.
3
Step 3
Générez une voix off professionnelle et des sous-titres
Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer un audio clair et engageant pour votre contenu. Ajoutez des sous-titres et captions précis pour garantir que vos vidéos de nutrition à la demande soient entièrement accessibles.
4
Step 4
Exportez et distribuez votre contenu
Préparez votre vidéo finale pour la distribution en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen. Optimisez votre contenu éducatif sur la nutrition pour diverses plateformes, atteignant un public plus large.

Améliorez l'engagement dans l'apprentissage

Améliorez l'engagement et la rétention dans l'éducation à l'alimentation saine en utilisant des vidéos AI, rendant l'apprentissage plus captivant et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives engageantes sur l'alimentation saine ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos éducatives professionnelles sur l'alimentation saine en transformant des scripts textuels en présentations dynamiques avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées, parfaites pour du contenu nutritionnel à la demande.

Puis-je personnaliser les vidéos de nutrition à la demande produites avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour que vos vidéos de nutrition à la demande s'alignent parfaitement avec votre image professionnelle, rendant votre éducation en télénutrition cohérente.

Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour une éducation nutritionnelle accessible ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres et des captions pour toutes vos vidéos éducatives sur la nutrition, améliorant l'accessibilité et la portée pour des audiences diverses, garantissant que vos messages sur l'alimentation saine soient compris par tous.

HeyGen est-il adapté à divers sujets d'éducation en télénutrition ?

Oui, HeyGen offre une plateforme polyvalente avec des modèles et une bibliothèque de médias, vous permettant de produire une large gamme de vidéos de nutrition à la demande couvrant des sujets allant de l'alimentation saine à petit budget à la gestion du diabète, idéal pour une éducation en télénutrition complète.

