Créez des Vidéos de Formation en Santé Plus Rapidement avec l'AI

Transformez l'éducation médicale et la formation professionnelle avec des vidéos captivantes, créées sans effort à l'aide d'avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 90 secondes pour les patients, simplifiant un concept médical complexe, destinée aux patients et à leurs familles. Le design visuel doit utiliser des modèles et des scènes engageants avec des graphiques faciles à comprendre, et l'audio doit comporter une voix off chaleureuse et rassurante, enrichie de sous-titres pour une accessibilité universelle lors de l'explication de concepts médicaux complexes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de micro-apprentissage concise de 45 secondes pour le personnel médical, fournissant des mises à jour rapides sur les nouvelles directives cliniques. L'approche visuelle doit être dynamique et directe, intégrant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/soutien de stock, tandis que l'information est efficacement transmise en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script bien structuré pour mettre à jour rapidement les directives.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de formation en santé détaillée de 2 minutes démontrant une compétence procédurale spécifique pour les étudiants en médecine et les résidents. Le style visuel doit être hautement pédagogique, avec des visuels clairs étape par étape et une génération de voix off précise guidant les apprenants à travers chaque étape, et la vidéo peut ensuite être optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, répondant au besoin de développer une vidéo en ligne pour l'enseignement des compétences procédurales en santé.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation en Santé

Produisez facilement des vidéos de formation en santé engageantes et professionnelles avec l'AI, conçues pour une éducation médicale efficace et un développement professionnel.

Step 1
Créez Votre Script et Storyboard
Commencez par esquisser votre contenu de formation. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer votre **script et storyboard** écrit en récits vidéo captivants sans effort.
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour représenter vos professionnels ou éducateurs médicaux, et associez-les à des voix off réalistes pour donner vie à votre contenu.
Step 3
Améliorez avec des Fonctionnalités Professionnelles
Élevez vos vidéos de formation en ajoutant des **sous-titres automatiques** pour l'accessibilité et la cohérence de la marque, assurant une communication claire des concepts médicaux complexes.
Step 4
Exportez et Déployez Votre Contenu
Exportez facilement votre vidéo de formation terminée dans plusieurs formats et ratios d'aspect, assurant que votre contenu est prêt pour la distribution sur tous vos canaux d'**apprentissage vidéo**.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Maximisez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Exploitez les avatars AI et les fonctionnalités interactives pour créer des vidéos de formation professionnelle dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en santé ?

La plateforme de génération de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de vidéos éducatives médicales en convertissant des scripts en contenu engageant avec des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, réduisant considérablement le temps et la complexité de production.

Quels outils techniques HeyGen offre-t-il pour l'éducation médicale interactive ?

HeyGen propose des capacités techniques avancées telles que les sous-titres automatiques, la traduction linguistique et la possibilité d'intégrer des quiz vidéo interactifs, rendant les concepts médicaux complexes accessibles et engageants pour la formation professionnelle.

HeyGen est-il une plateforme efficace pour créer des vidéos professionnelles de santé sans expérience préalable étendue ?

Absolument. HeyGen est une plateforme conviviale conçue pour une création efficace de vidéos, utilisant des modèles vidéo intuitifs et des fonctionnalités de script-à-vidéo pour permettre aux professionnels de la santé de créer facilement du contenu de formation de haute qualité.

Comment HeyGen peut-il aider à assurer l'accessibilité mondiale du contenu de formation médicale ?

HeyGen améliore la portée mondiale pour l'éducation des patients et la formation professionnelle grâce à des fonctionnalités robustes comme les sous-titres automatiques et la traduction linguistique complète, permettant la localisation du contenu pour des audiences diverses à travers le monde.

