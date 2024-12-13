Créez des Vidéos de Score de Santé pour Améliorer la Réussite Client

Marketeurs, élevez les scores de santé des clients avec des vidéos engageantes et basées sur les données créées à l'aide d'avatars IA avancés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un récit convaincant de 90 secondes destiné aux responsables de la réussite client et aux analystes commerciaux, démontrant la puissance des insights basés sur les données dérivées des scores de santé des clients. Le style visuel doit être professionnel et riche en visualisation de données, avec un ton encourageant et utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une création de contenu efficace et des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing engageante de 60 secondes pour les équipes de marketing et de vente, mettant en avant l'impact des vidéos dynamiques de score de santé sur l'engagement. Cette vidéo doit présenter un style visuel vibrant avec une musique de fond entraînante et une voix amicale, construite avec expertise en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et le support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour captiver l'audience.
Exemple de Prompt 3
Concevez un module de formation informatif de 2 minutes pour les nouveaux employés et les professionnels des ressources humaines, détaillant le processus de création de contenu de formation et d'intégration percutant en utilisant un générateur de texte en vidéo gratuit. Adoptez une approche visuelle structurée et étape par étape avec une voix calme et autoritaire, en tirant parti des sous-titres générés automatiquement par HeyGen pour plus de clarté et de sa fonctionnalité de texte en vidéo sans faille.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Score de Santé

Générez des vidéos de score de santé professionnelles et engageantes avec l'IA, transformant des données complexes en insights clairs et exploitables pour votre équipe et vos clients.

1
Step 1
Développez Votre Script
Rédigez un script clair décrivant vos scores de santé des clients. Utilisez le générateur de texte en vidéo gratuit pour convertir facilement votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une variété d'avatars IA pour représenter votre marque et transmettre votre message efficacement. Cela ajoute une touche humaine à vos vidéos de score de santé.
3
Step 3
Générez Voix et Sous-titres
Améliorez votre vidéo avec une communication claire en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour une meilleure accessibilité grâce au générateur de sous-titres IA.
4
Step 4
Exportez Vos Insights
Finalisez vos vidéos engageantes en choisissant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio optimaux pour votre plateforme. Partagez efficacement vos insights basés sur les données avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Données et Améliorez l'Éducation

Simplifiez les données complexes de score de santé et les insights en vidéos IA claires et engageantes pour une meilleure compréhension et éducation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

HeyGen utilise des outils avancés d'IA pour transformer le texte en vidéos engageantes. Les utilisateurs peuvent facilement générer du contenu vidéo à partir d'un script et d'avatars IA réalistes, ce qui en fait un puissant générateur de texte en vidéo gratuit.

Quel type d'avatars IA HeyGen propose-t-il ?

HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes capables de transmettre votre message avec des expressions et des mouvements naturels. Vous pouvez choisir parmi divers styles et même les personnaliser pour qu'ils correspondent aux besoins spécifiques de votre marque, améliorant ainsi vos vidéos engageantes.

HeyGen peut-il aider à traduire des vidéos et ajouter des sous-titres ?

Absolument. HeyGen prend en charge la traduction de vidéos en plusieurs langues, garantissant que votre contenu atteigne un public mondial. La plateforme propose également un générateur de sous-titres IA pour générer automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement des spectateurs.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos spécialisées comme les scores de santé ?

Oui, HeyGen est très efficace pour des applications spécialisées, telles que l'aide aux marketeurs et aux équipes de réussite client pour créer des vidéos de score de santé. Ses fonctionnalités puissantes permettent une production efficace d'insights basés sur les données, soutenant des initiatives comme l'optimisation des scores de santé des clients.

