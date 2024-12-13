Créez Facilement des Vidéos de Promotion de la Santé avec l'AI

Transformez des messages de santé complexes en contenu clair et engageant sans effort avec la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.

379/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de santé émotive de 30 secondes destinée aux personnes cherchant de la motivation, mettant en avant une histoire de réussite réelle surmontant un défi de santé. Employez des visuels authentiques de style interview et une musique de fond inspirante pour créer une atmosphère chaleureuse, en assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs grâce aux sous-titres automatiques de HeyGen, amplifiant l'impact des témoignages de patients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 60 secondes sur la santé, conçue pour les professionnels occupés sur les réseaux sociaux, offrant des conseils rapides pour réduire le stress. Cette vidéo doit présenter un style visuel rapide avec des éléments de texte à l'écran engageants et une voix off claire et concise, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement vos modèles de vidéos de santé en contenu percutant.
Exemple de Prompt 3
Imaginez développer une vidéo en ligne pour des groupes communautaires et des initiatives de santé publique, un spot concis de 20 secondes sur la prévention de la grippe saisonnière. Cette vidéo de santé doit transmettre professionnalisme et clarté en utilisant des séquences éducatives propres, associées à une voix calme et autoritaire, enrichie par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un contenu visuellement attrayant et informatif.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Promotion de la Santé

Produisez facilement des vidéos de promotion de la santé engageantes pour votre audience avec nos outils intuitifs et nos fonctionnalités diversifiées, assurant une communication claire et des résultats percutants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une variété de *modèles de vidéos de santé* préconçus. Ceux-ci offrent un point de départ structuré, en utilisant les *Modèles & scènes* étendus de HeyGen pour une configuration et une personnalisation rapides.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre contenu en incorporant des *avatars AI* réalistes pour transmettre votre message de santé. Ces présentateurs numériques personnalisables garantissent que vos *vidéos explicatives sur la santé* sont engageantes et professionnelles.
3
Step 3
Générez Voix et Sous-titres
Générez une narration captivante pour vos vidéos de santé. Améliorez l'accessibilité et la portée de votre audience en ajoutant automatiquement des *Sous-titres/captions*, assurant le *sous-titrage fermé* pour toutes vos vidéos de santé.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo finale de promotion de la santé avec les options flexibles de *redimensionnement & exportation d'aspect-ratio* de HeyGen. Cela garantit que votre vidéo est parfaitement préparée pour la distribution sur diverses plateformes et complète votre processus de *production vidéo*.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez la Promotion de la Santé sur les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos de santé engageantes pour les chaînes de réseaux sociaux, atteignant et informant efficacement des communautés diverses.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement des vidéos de promotion de la santé avec HeyGen ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de promotion de la santé en transformant des scripts textuels en contenu vidéo professionnel. Profitez de nos nombreux modèles de vidéos et avatars AI pour développer rapidement une vidéo en ligne, simplifiant considérablement vos efforts de production vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives sur la santé ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour créer des vidéos explicatives sur la santé engageantes, y compris la génération de voix off réalistes, des sous-titres/captions automatiques et une riche bibliothèque de médias. Nos outils d'édition intuitifs permettent un contrôle précis de votre contenu, garantissant une sortie de haute qualité au format MP4 avec un branding personnalisé.

HeyGen peut-il m'aider à concevoir des vidéos de santé professionnelles ?

Absolument. HeyGen vous permet de concevoir des vidéos de santé professionnelles en offrant des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de branding puissants pour les logos et les couleurs. Développez facilement une vidéo en ligne qui s'aligne avec le message de votre marque, parfaite pour être partagée sur divers réseaux sociaux.

Comment les outils de HeyGen améliorent-ils les témoignages de patients ou les vidéos éducatives sur la santé ?

HeyGen améliore considérablement les témoignages de patients et les vidéos éducatives sur la santé en permettant la création de contenu engageant avec des avatars AI et la fonction texte-en-vidéo à partir d'un script. Des fonctionnalités comme le sous-titrage fermé assurent l'accessibilité, rendant vos vidéos de santé percutantes et largement comprises.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo