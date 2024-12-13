créez des vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être avec l'AI

Offrez des conseils de bien-être engageants et des vidéos de santé informatives plus rapidement. Notre fonctionnalité de texte à vidéo simplifie la création de contenu pour une vie saine.

385/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'orientation de 60 secondes sur la santé mentale pour les étudiants universitaires, axée sur la gestion du stress et les techniques de soins personnels. Cette vidéo doit présenter des teintes apaisantes de bleu et de vert, des graphiques en mouvement doux, et un ton compatissant délivré par un avatar AI pour créer un environnement empathique et de soutien.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'orientation de 30 secondes sur le bien-être conçue pour un groupe communautaire en ligne, partageant des conseils rapides pour booster l'énergie au quotidien. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique avec des transitions énergiques et une voix off dynamique, avec les sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'orientation de 90 secondes sur la santé destinée aux professionnels occupés, expliquant l'importance d'un mode de vie sain et équilibré pour l'esprit et le corps. L'esthétique doit être professionnelle et informative, utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et un aspect soigné, accompagnée d'une voix off claire et experte.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être

Créez rapidement des vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être engageantes et informatives avec des avatars AI et un contenu personnalisable, promouvant un mode de vie sain pour l'esprit et le corps.

1
Step 1
Choisissez un modèle de vidéo
Lancez votre projet en sélectionnant un "modèle de vidéo de santé" professionnel dans notre bibliothèque, assurant une base solide pour votre message en utilisant "Modèles & scènes".
2
Step 2
Créez à partir d'un script
Transformez votre script en visuels captivants en utilisant notre fonctionnalité "Texte à vidéo à partir d'un script" pour structurer efficacement votre contenu "créez des vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être".
3
Step 3
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez votre présentation en choisissant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter vos "vidéos de santé informatives" avec une touche humaine et une présence engageante.
4
Step 4
Exportez votre projet
Finalisez votre vidéo d'orientation et utilisez "Redimensionnement et exportations de format" pour la télécharger dans votre format "MP4" préféré, prête pour n'importe quelle plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement lors des orientations

.

Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants dans vos vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être en utilisant des solutions de formation alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de santé et de bien-être captivantes ?

HeyGen permet aux experts en santé et aux blogueurs de fitness de créer des vidéos de santé informatives et de partager des conseils de bien-être sans effort. Utilisez des avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo pour produire un contenu engageant pour un mode de vie sain pour l'esprit et le corps, adapté aux réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos explicatives sur la santé ?

Absolument ! HeyGen propose une variété de modèles de vidéos de santé et de scènes, ce qui facilite la création de vidéos explicatives sur la santé. Vous pouvez les personnaliser avec les couleurs et le logo de votre marque, garantissant un message professionnel et cohérent.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace de contenu santé ?

HeyGen propose des outils d'édition robustes, la génération de voix off et des sous-titres/captions automatiques pour simplifier votre processus de création vidéo. Exportez facilement vos vidéos de santé et de bien-être au format MP4, prêtes pour n'importe quelle plateforme.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos d'orientation sur la santé et le bien-être, y compris celles axées sur la santé mentale et la nutrition. Exploitez les avatars AI et votre script pour produire rapidement un contenu engageant qui éduque et informe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo