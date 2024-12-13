créez des vidéos de communication des dangers facilement avec l'AI

Offrez une formation à la sécurité claire et conforme en générant des vidéos de communication des dangers engageantes avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes conçue pour former les travailleurs à interpréter efficacement les fiches de données de sécurité. Le style visuel et audio doit être très détaillé et pédagogique, avec une génération de voix off précise pour articuler clairement des informations complexes, complétée par du texte à l'écran pour une meilleure compréhension des éléments de communication des dangers.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 45 secondes axée sur l'identification et la signification des pictogrammes du Système Général Harmonisé (SGH) pour les personnes manipulant des produits chimiques. Employez un style visuel dynamique avec des graphiques animés et un support de bibliothèque de médias/stock pertinent pour illustrer chaque symbole, assurant une communication rapide et efficace des dangers.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo scénarisée convaincante de 2 minutes destinée aux superviseurs et chefs d'équipe pour souligner le rôle crucial d'une communication des dangers robuste dans les vidéos de prévention des accidents. La vidéo doit avoir une approche visuelle pratique et engageante, en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour développer des scripts personnalisables qui traitent des dangers spécifiques sur le lieu de travail et des mesures préventives.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de communication des dangers

Produisez rapidement des vidéos de communication des dangers professionnelles et conformes en utilisant l'AI. Formez efficacement votre personnel avec un contenu engageant qui respecte les normes de sécurité.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller vos fiches de données de sécurité ou votre contenu de communication des dangers dans l'éditeur de script pour tirer parti de la génération de texte-à-vidéo à partir de scripts personnalisables.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre formateur, générant automatiquement des voix off réalistes pour vos messages critiques de communication des dangers.
3
Step 3
Ajoutez des éléments visuels
Améliorez vos vidéos de formation à la sécurité avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et appliquez des contrôles de marque pour un aspect professionnel et conforme.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Revoyez votre vidéo pour vous assurer qu'elle transmet avec précision les informations critiques des vidéos de communication des dangers, puis exportez-la en utilisant le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour former facilement les travailleurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations complexes sur les dangers

.

Expliquez clairement les fiches de données de sécurité complexes et la formation sur les matériaux dangereux avec des vidéos AI faciles à comprendre, rendant les informations critiques accessibles à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos sur la norme de communication des dangers ?

HeyGen utilise des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo pour simplifier la production de vidéos conformes à la norme de communication des dangers. Il intègre efficacement les détails critiques des fiches de données de sécurité, garantissant précision et facilité de création de contenu.

HeyGen peut-il nous aider à produire des vidéos de formation à la sécurité efficaces ?

Absolument, HeyGen facilite la production de vidéos de formation à la sécurité et de prévention des accidents engageantes en convertissant des scripts en contenu dynamique avec des voix off professionnelles et des options multilingues. Cela vous permet de former les travailleurs de manière plus efficace et efficiente.

Quelles options personnalisables HeyGen propose-t-il pour notre contenu de communication des dangers ?

HeyGen offre des scripts personnalisables étendus, des contrôles de marque et une bibliothèque de médias complète pour garantir que vos vidéos de communication des dangers s'alignent sur les normes spécifiques de votre entreprise. Cela soutient la formation sur les matériaux dangereux et un message cohérent à travers votre organisation.

Pourquoi choisir HeyGen pour créer notre formation à la communication des dangers ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de communication des dangers de haute qualité avec des avatars AI et des voix off précises, améliorant considérablement l'efficacité et la portée. Il aide votre personnel à mieux comprendre des sujets complexes comme le Système Général Harmonisé grâce à des vidéos de formation AI engageantes.

