Créez des Vidéos de Formation à la Prévention du Harcèlement avec l'AI

Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec des avatars AI dynamiques pour une formation RH efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un segment de formation de 60 secondes sur le harcèlement au travail qui aborde un scénario courant de mauvaise conduite subtile. Ciblant tous les employés et managers, le style visuel doit être réaliste et basé sur des scénarios dans des environnements de bureau diversifiés, complété par une narration texte-vidéo engageante. Exploitez la fonctionnalité Texte-vidéo de HeyGen pour mettre à jour et localiser facilement le contenu, garantissant un engagement et une rétention élevés de la formation dans toute l'organisation.
Exemple de Prompt 2
Développez une session de micro-apprentissage concise de 30 secondes expliquant les aspects clés de la formation sur le harcèlement sexuel et la conformité légale. Cette vidéo est destinée aux responsables de la conformité, aux équipes juridiques et aux employés ayant besoin de rappels rapides, en utilisant un style visuel informatif et infographique avec des sous-titres clairs. Assurez-vous d'utiliser la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer les points critiques pour la conformité légale dans un environnement d'apprentissage en ligne.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 50 secondes montrant comment les entreprises peuvent créer efficacement des vidéos de formation à la prévention du harcèlement en utilisant un créateur de vidéos AI. Destinée aux propriétaires d'entreprises, aux professionnels des RH et aux spécialistes de la formation et du développement, cette vidéo doit avoir un style visuel moderne et engageant, démontrant divers modèles et scènes avec une voix off motivante. Mettez en avant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen pour illustrer la facilité de création de supports de formation professionnels et percutants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation à la Prévention du Harcèlement

Produisez rapidement et efficacement des vidéos de formation à la prévention du harcèlement conformes à la loi et engageantes avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez un script complet couvrant tous les sujets essentiels de la prévention du harcèlement, en assurant la conformité légale et la clarté. Utilisez la fonctionnalité Texte-vidéo de HeyGen pour transformer facilement votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Modèles
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs et sélectionnez un modèle professionnel de notre bibliothèque pour mettre en scène votre vidéo de formation sur le harcèlement au travail.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Améliorations
Adaptez votre vidéo à l'identité de votre organisation en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour un aspect cohérent et professionnel. Améliorez l'expérience d'apprentissage en ajoutant de la musique de fond, des médias de stock et des sous-titres générés automatiquement.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Polie
Une fois votre vidéo complète de formation à la prévention du harcèlement terminée, exportez-la facilement dans le format optimal pour une intégration transparente dans vos plateformes d'apprentissage en ligne ou systèmes de formation RH internes.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Sujets Juridiques et RH Complexes

Clarifiez les Sujets Juridiques et RH Complexes

Transformez les exigences complexes de conformité juridique et RH en leçons vidéo claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension pour tout le personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la prévention du harcèlement ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation engageantes à la prévention du harcèlement grâce à son créateur de vidéos AI. Vous pouvez facilement transformer un script vidéo en contenu professionnel avec des avatars AI et des capacités Texte-vidéo, assurant une formation RH efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir une formation efficace sur le harcèlement au travail ?

HeyGen propose des fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables, des sous-titres/captions et des contrôles de branding pour améliorer l'engagement et la rétention de la formation. Ces outils aident à créer des vidéos de formation sur le harcèlement au travail percutantes qui respectent les normes de conformité légale.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement une formation sur le harcèlement sexuel conforme à la loi ?

Oui, HeyGen permet le développement rapide de modules de formation sur le harcèlement sexuel qui soutiennent la conformité légale. Avec des modèles et des fonctionnalités Texte-vidéo, les organisations peuvent produire efficacement du contenu d'apprentissage en ligne de haute qualité et des sessions de micro-apprentissage.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser vos vidéos de formation à la prévention du harcèlement avec le logo et les couleurs de votre organisation. Cela assure une cohérence de marque tout en exploitant les avatars AI et le Texte-vidéo pour un aspect poli et professionnel.

