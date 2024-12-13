Créez des Vidéos de Sécurité pour les Invités : Solutions AI Rapides et Engagantes

Assurez une communication claire et engageante pour vos invités en utilisant de puissants avatars AI pour délivrer des informations de sécurité vitales.

505/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la sécurité de deux minutes, ciblant les nouveaux employés, couvrant les vidéos de sécurité au travail critiques et les procédures d'urgence. La vidéo doit adopter un style visuel instructif avec les modèles et scènes de HeyGen fournissant un flux structuré, enrichi par des sous-titres/captions clairs et une voix calme et autoritaire. Cela vise à fournir des vidéos de formation à la sécurité complètes pour l'ensemble du personnel.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo AI convaincante de 30 secondes conçue pour les participants à des événements publics, délivrant efficacement des annonces de sécurité urgentes. Employez des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour capter l'attention, associés à une génération de voix off autoritaire qui articule clairement les instructions. Cette vidéo engageante doit garantir que les informations critiques sont transmises rapidement et largement à un public transitoire.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de messagerie personnalisée de 45 secondes pour que les gestionnaires d'installations partagent des conseils de sécurité spécifiques à des scénarios avec leurs équipes. L'approche visuelle doit être adaptable, tirant parti du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour divers formats d'affichage, ainsi que des modèles et scènes professionnels. Cette vidéo vise à créer des vidéos de sécurité pour les invités adaptées à des situations uniques, délivrant des informations précises et personnalisées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour les Invités

Créez efficacement des vidéos de sécurité pour les invités engageantes et précises en utilisant l'AI, en veillant à ce que vos invités reçoivent des informations vitales de manière claire et professionnelle.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Parcourez la bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour trouver un design approprié, ou commencez à partir de zéro. Cela utilise les modèles de vidéos AI pour structurer rapidement votre message de sécurité pour les invités.
2
Step 2
Rédigez Votre Script et Choisissez un Avatar
Écrivez ou collez votre script de sécurité, puis sélectionnez un avatar AI engageant pour être le présentateur. Nos avatars AI délivrent votre message clairement, rendant vos vidéos de formation à la sécurité efficaces.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et l'Image de Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer la cohérence. Cette étape aide à créer des vidéos professionnelles et engageantes qui résonnent avec vos invités.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo pour Distribution
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour la télécharger dans des formats adaptés à toute plateforme. Assurez une visualisation mobile optimale pour tous vos invités, où qu'ils soient.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Alertes de Sécurité Rapides

.

Créez rapidement des vidéos AI courtes et engageantes pour la distribution immédiate d'informations vitales sur la sécurité des invités à travers les plateformes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la sécurité au travail ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de sécurité au travail engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et la technologie de texte-à-vidéo, transformant vos scripts en contenu soigné. Cela rend la création de vidéos de formation à la sécurité efficace et évolutive.

Puis-je utiliser des modèles pour créer rapidement des vidéos de sécurité pour les invités avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos AI et de scènes pour vous aider à produire efficacement des vidéos de sécurité pour les invités professionnelles. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec votre contenu et votre image de marque spécifiques.

Quelles fonctionnalités multilingues HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation à la sécurité à l'échelle mondiale ?

HeyGen offre des fonctionnalités vidéo multilingues robustes, y compris la génération avancée de voix off et les sous-titres automatiques, pour garantir que vos vidéos de formation à la sécurité soient accessibles à une main-d'œuvre diversifiée à l'échelle mondiale. Cela aide à délivrer un message cohérent à travers différentes langues.

Comment HeyGen peut-il assurer la cohérence de la marque dans nos vidéos de sécurité ?

HeyGen vous permet de maintenir une cohérence de marque à travers toutes vos vidéos de sécurité au travail avec des contrôles de personnalisation de la marque, y compris les logos et les schémas de couleurs. Cela garantit que tout votre contenu vidéo AI s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo