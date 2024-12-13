Créez des Vidéos de Stratégie GTM : Lancez Plus Vite avec l'AI

Générez rapidement des vidéos professionnelles et engageantes sur la proposition de valeur. Utilisez les Avatars AI pour personnaliser et gagner du temps sur votre stratégie de mise sur le marché pour les marketeurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo perspicace de 60 secondes pour les analystes et stratèges d'affaires, décomposant les informations critiques de l'analyse concurrentielle pour informer une nouvelle stratégie GTM. Le style visuel doit être élégant et riche en données, accompagné d'une voix off calme et professionnelle, utilisant efficacement la capacité de HeyGen à transformer rapidement un script en vidéo engageante, économisant ainsi un temps de production considérable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 30 secondes sur la proposition de valeur ciblant les équipes de vente et les responsables marketing produit, démontrant comment communiquer efficacement les points de vente uniques d'un produit dans le cadre d'une stratégie GTM complète. La vidéo doit avoir un style visuel énergique avec une voix claire et enthousiaste, utilisant les modèles et scènes professionnels de HeyGen pour construire rapidement un message engageant et percutant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour les leaders du développement commercial et les vice-présidents marketing, analysant une étude de marché cible pour optimiser une stratégie de mise sur le marché. Maintenez un style visuel propre et corporatif avec une musique de fond subtile, amélioré par la génération de voix off précise de HeyGen pour assurer une livraison audio polie et autoritaire de données de marché complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Stratégie GTM

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de stratégie de mise sur le marché avec des outils AI, transformant votre contenu en récits visuels engageants pour les marketeurs.

1
Step 1
Créez Votre Script de Stratégie
Commencez par définir votre stratégie de mise sur le marché. Utilisez la fonctionnalité de Texte en Vidéo pour convertir sans effort votre stratégie de contenu GTM en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Personnalisez les avatars pour correspondre à l'identité de votre marque et assurez-vous que votre message de mise sur le marché résonne.
3
Step 3
Appliquez des Visuels et du Branding
Élevez votre vidéo avec notre bibliothèque de médias ou téléchargez vos propres ressources. Appliquez des contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour garantir que vos vidéos professionnelles s'alignent avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo GTM
Une fois votre vidéo de stratégie GTM finalisée, exportez-la dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Cela aide les marketeurs à gagner du temps tout en créant des vidéos engageantes pour les lancements de produits.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation sur la Stratégie GTM

Renforcez la compréhension et la rétention de votre équipe interne sur votre stratégie de mise sur le marché en créant des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les marketeurs à créer des vidéos de stratégie GTM convaincantes ?

HeyGen permet aux marketeurs de créer des vidéos de stratégie de mise sur le marché engageantes et professionnelles avec une facilité inégalée. Utilisez nos Avatars AI et notre Générateur de Texte en Vidéo avancé pour transformer votre stratégie GTM en un récit visuel captivant.

Puis-je personnaliser les Avatars AI de HeyGen pour qu'ils correspondent à l'identité de ma marque ?

Oui, HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour personnaliser les Avatars AI, garantissant qu'ils s'alignent parfaitement avec l'identité et l'esthétique de votre marque. Cette capacité aide à maintenir une cohérence de marque à travers tout votre contenu vidéo professionnel, renforçant la reconnaissance.

Comment le Générateur de Texte en Vidéo de HeyGen simplifie-t-il la stratégie et la production de contenu ?

Le puissant Générateur de Texte en Vidéo de HeyGen convertit efficacement vos scripts écrits en vidéos engageantes, économisant ainsi considérablement du temps dans votre stratégie de contenu. Cela permet une production rapide de vidéos professionnelles pour divers besoins marketing et de communication.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil AI idéal pour produire des Vidéos de Lancement de Produit efficaces ?

HeyGen est un outil AI idéal pour les marketeurs produisant des Vidéos de Lancement de Produit et des Vidéos de Proposition de Valeur efficaces grâce à ses puissants Avatars AI et sa conversion fluide de texte en vidéo. Il vous permet de créer des vidéos professionnelles et engageantes qui articulent clairement les avantages de votre produit et impactent le marché.

