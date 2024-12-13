HeyGen est un outil AI idéal pour les marketeurs produisant des Vidéos de Lancement de Produit et des Vidéos de Proposition de Valeur efficaces grâce à ses puissants Avatars AI et sa conversion fluide de texte en vidéo. Il vous permet de créer des vidéos professionnelles et engageantes qui articulent clairement les avantages de votre produit et impactent le marché.