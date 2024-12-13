Créez des vidéos de mise à jour de gouvernance avec l'efficacité de l'AI
Assurez une communication claire des politiques et stimulez l'engagement des parties prenantes. Nos avatars AI simplifient le processus de création de vidéos pour des mises à jour de gouvernance engageantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de nos outils vidéo AI internes, destinée au personnel technique et aux développeurs pour une génération de vidéo sans faille. Le style visuel doit être axé sur la capture d'écran avec des graphiques propres et minimalistes, accompagné d'une voix synthétisée dynamique et claire, utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité dans les environnements bruyants.
Produisez une vidéo de formation engageante de 2 minutes sur la gouvernance d'entreprise pour l'intégration des nouveaux employés et la conformité continue, illustrant les principes clés de la conduite éthique. Le style visuel doit être accueillant et éducatif, incorporant des séquences vidéo diversifiées de la bibliothèque de médias/soutien de stock, associées à une voix professionnelle et dynamique, et construite rapidement en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une cohérence à travers les modules.
Générez une vidéo soignée d'une minute et demie pour les annonces du PDG résumant les récents comptes rendus des réunions du conseil, ciblant la haute direction et les parties prenantes clés. Le style visuel doit être exécutif et concis, avec un acteur vocal AI réaliste délivrant le message avec gravité, assurant que la vidéo est adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour un visionnage optimal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'efficacité de la formation à la gouvernance.
Améliorez la compréhension et la rétention des politiques de gouvernance complexes et des mises à jour grâce à une formation vidéo engageante alimentée par l'AI.
Rationalisez la production de contenu de gouvernance.
Générez rapidement un volume élevé de contenu vidéo lié à la gouvernance, des aperçus de politiques aux guides de conformité, pour une distribution à grande échelle.
Questions Fréquemment Posées
Comment les outils vidéo AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos de gouvernance d'entreprise ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos engageantes pour la gouvernance d'entreprise en utilisant des avatars AI avancés et un puissant générateur de sous-titres AI. Ce processus de génération de vidéos sans faille transforme les scripts en contenu professionnel, vous faisant gagner un temps considérable dans votre processus de création vidéo.
Puis-je utiliser des modèles pour produire rapidement des vidéos de formation à la gouvernance avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen propose une variété de scènes et de modèles personnalisables, permettant une production rapide de vidéos de formation à la gouvernance de haute qualité. Vous pouvez facilement adapter le contenu pour une communication efficace des politiques et l'engagement des parties prenantes sans effort considérable.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des voix off dans les mises à jour de gouvernance ?
HeyGen fournit une technologie avancée d'acteur vocal AI pour générer des voix off au son naturel, améliorant considérablement vos vidéos de mise à jour de gouvernance. Cette capacité technique assure un audio clair et cohérent pour toutes vos communications cruciales, des annonces du PDG aux comptes rendus des réunions du conseil.
Comment HeyGen simplifie-t-il l'ensemble du processus de création de vidéos pour le contenu de gouvernance ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en offrant des outils vidéo AI intuitifs qui convertissent le texte en contenu visuel captivant. Vous pouvez créer efficacement des vidéos de mise à jour de gouvernance, assurant une communication cohérente et professionnelle sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.