Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes démontrant une nouvelle fonctionnalité de nos outils vidéo AI internes, destinée au personnel technique et aux développeurs pour une génération de vidéo sans faille. Le style visuel doit être axé sur la capture d'écran avec des graphiques propres et minimalistes, accompagné d'une voix synthétisée dynamique et claire, utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour une création de contenu rapide et des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité dans les environnements bruyants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation engageante de 2 minutes sur la gouvernance d'entreprise pour l'intégration des nouveaux employés et la conformité continue, illustrant les principes clés de la conduite éthique. Le style visuel doit être accueillant et éducatif, incorporant des séquences vidéo diversifiées de la bibliothèque de médias/soutien de stock, associées à une voix professionnelle et dynamique, et construite rapidement en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une cohérence à travers les modules.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo soignée d'une minute et demie pour les annonces du PDG résumant les récents comptes rendus des réunions du conseil, ciblant la haute direction et les parties prenantes clés. Le style visuel doit être exécutif et concis, avec un acteur vocal AI réaliste délivrant le message avec gravité, assurant que la vidéo est adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect pour un visionnage optimal.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos de mise à jour de gouvernance

Informez sans effort les parties prenantes et les employés des changements de politique critiques et des annonces du conseil avec des vidéos de gouvernance d'entreprise engageantes et alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script de gouvernance
Collez votre texte de mise à jour de gouvernance ou rédigez votre script directement dans HeyGen. Notre capacité de **texte-à-vidéo à partir d'un script** transforme efficacement votre contenu, lançant votre parcours pour **créer des vidéos de mise à jour de gouvernance**.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et votre scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** et utilisez des scènes personnalisables pour représenter visuellement votre message, assurant une livraison professionnelle et engageante pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des voix off
Générez un audio au son naturel pour votre vidéo en utilisant la **génération de voix off** de HeyGen. Cela garantit que votre message est délivré avec clarté et professionnalisme, améliorant la compréhension globale.
4
Step 4
Exportez votre vidéo d'entreprise
Finalisez votre production en exportant votre vidéo de haute qualité. Vos **vidéos de gouvernance d'entreprise** complétées sont maintenant prêtes pour une distribution fluide à votre public.

Produisez des communications d'entreprise percutantes

Créez rapidement des vidéos professionnelles et percutantes pour les annonces du PDG, les comptes rendus de conseil et les communications de politique urgentes.

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils vidéo AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos de gouvernance d'entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos engageantes pour la gouvernance d'entreprise en utilisant des avatars AI avancés et un puissant générateur de sous-titres AI. Ce processus de génération de vidéos sans faille transforme les scripts en contenu professionnel, vous faisant gagner un temps considérable dans votre processus de création vidéo.

Puis-je utiliser des modèles pour produire rapidement des vidéos de formation à la gouvernance avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose une variété de scènes et de modèles personnalisables, permettant une production rapide de vidéos de formation à la gouvernance de haute qualité. Vous pouvez facilement adapter le contenu pour une communication efficace des politiques et l'engagement des parties prenantes sans effort considérable.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des voix off dans les mises à jour de gouvernance ?

HeyGen fournit une technologie avancée d'acteur vocal AI pour générer des voix off au son naturel, améliorant considérablement vos vidéos de mise à jour de gouvernance. Cette capacité technique assure un audio clair et cohérent pour toutes vos communications cruciales, des annonces du PDG aux comptes rendus des réunions du conseil.

Comment HeyGen simplifie-t-il l'ensemble du processus de création de vidéos pour le contenu de gouvernance ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en offrant des outils vidéo AI intuitifs qui convertissent le texte en contenu visuel captivant. Vous pouvez créer efficacement des vidéos de mise à jour de gouvernance, assurant une communication cohérente et professionnelle sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

