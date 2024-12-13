créez des vidéos de politique de gouvernance pour rationaliser la formation à la conformité

Transformez la gouvernance des politiques complexes en vidéos claires et engageantes en utilisant des avatars AI pour une compréhension efficace et une application cohérente de vos directives.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo concise de 60 secondes expliquant les 'politiques de fin' dans le contexte plus large de la 'gouvernance du conseil', ciblant les conseils d'administration et les dirigeants d'organisations à but non lucratif. Le style visuel et audio doit être autoritaire et explicatif, présenté par un avatar AI articulé, rendant les concepts complexes digestes et engageants.
Produisez une vidéo pratique de 30 secondes démontrant 'comment mettre en pratique' lors de la mise en œuvre d'un nouveau 'rôle de gouvernance' au sein d'une organisation, destinée aux managers et chefs d'équipe. Le style visuel doit être dynamique avec des exemples concrets, soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les scénarios pratiques.
Générez une vidéo informative de 60 secondes discutant de l'importance de la 'gouvernance de contenu' et des meilleures pratiques pour 'classer vos données', destinée aux équipes marketing et aux professionnels de l'informatique. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et informatif, enrichi par les sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure accessibilité et compréhension.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne la création de vidéos de politique de gouvernance

Rationalisez la communication des politiques et directives essentielles aux membres du conseil et aux parties prenantes avec un contenu vidéo engageant et professionnel.

Créez votre script de politique
Commencez par définir vos 'politiques de gouvernance' et transformez-les en un script clair. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir sans effort votre contenu écrit en une base vidéo dynamique.
Choisissez votre porte-parole AI et vos visuels
Sélectionnez un avatar AI pour agir en tant que présentateur, assurant un visage cohérent et professionnel pour vos communications de 'gouvernance du conseil'. Améliorez la clarté en incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias de HeyGen.
Générez la voix off et appliquez l'identité de marque
Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration naturelle à votre vidéo. Appliquez l'identité de marque de votre organisation avec des contrôles de marque (logo, couleurs) pour maintenir une 'gouvernance de contenu' cohérente tout au long.
Affinez et exportez votre vidéo
Ajoutez des sous-titres/captions pour l'accessibilité et la compréhension, facilitant la compréhension par les parties prenantes de 'comment mettre en pratique'. Enfin, utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour préparer votre vidéo de politique pour diverses plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets de gouvernance complexes

Démystifiez les politiques et procédures de gouvernance complexes en contenu vidéo facilement digestible, améliorant la clarté et la conformité pour les équipes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de politique de gouvernance ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de politique de gouvernance engageantes en transformant des scripts textuels en présentations professionnelles avec des avatars AI. Cela permet aux organisations de communiquer efficacement leurs politiques de gouvernance aux parties prenantes concernées sans production vidéo complexe.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour maintenir la cohérence de la marque dans les communications de gouvernance du conseil ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, pour garantir que toutes vos communications de gouvernance du conseil s'alignent sur l'identité de votre organisation. Cela favorise une gouvernance de contenu cohérente dans tous vos matériaux vidéo liés aux politiques.

HeyGen peut-il aider mon organisation à expliquer plus clairement les rôles et politiques de gouvernance complexes ?

Oui, HeyGen vous permet de traduire des politiques de gouvernance complexes et d'expliquer des rôles de gouvernance spécifiques en formats vidéo facilement digestibles. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo et les sous-titres automatiques pour clarifier 'comment mettre en pratique' pour votre public.

HeyGen prend-il en charge la création efficace de vidéos pour la gouvernance des conseils d'administration à but non lucratif ?

Absolument. HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de créer efficacement des vidéos professionnelles pour la gouvernance des conseils d'administration à but non lucratif, expliquant les rôles des membres du conseil et fournissant une vue d'ensemble claire de la gouvernance des politiques. Cela garantit que toutes les parties prenantes sont bien informées et engagées.

