Créez des Vidéos de Formation GMP avec la Puissance de l'AI

Rationalisez la formation à la conformité et améliorez la rétention avec des avatars AI réalistes.

473/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes, conçue pour le personnel de fabrication expérimenté ayant besoin d'une mise à jour sur les protocoles de sécurité. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et concis avec une musique de fond entraînante. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un module visuellement attrayant et facile à digérer sur les exigences réglementaires.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de programme d'intégration complète de 2 minutes pour tout le personnel dans un environnement réglementé par la sécurité alimentaire, en soulignant l'importance quotidienne des GMP pour la qualité des produits. Cette vidéo nécessite un style visuel animé, amical, accessible et engageant avec une narration claire et facile à comprendre. Transformez sans effort votre script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de micro-apprentissage percutante de 45 secondes ciblant une main-d'œuvre internationale, résumant une règle GMP critique et universellement applicable. Le style visuel et audio doit être dynamique et instructif, avec des superpositions de texte claires à l'écran. Améliorez la compréhension mondiale en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, garantissant que le message atteigne efficacement chaque membre de l'équipe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation GMP

Produisez facilement des vidéos de formation GMP professionnelles et conformes en utilisant les outils alimentés par l'AI de HeyGen, rationalisant vos programmes de formation à la conformité et d'intégration.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger votre contenu de formation GMP ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels. L'interface intuitive de HeyGen prend en charge la génération de texte à vidéo, rendant simple la mise en forme de vos exigences réglementaires.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter vos instructeurs. Personnalisez leur apparence et choisissez parmi diverses voix off réalistes, assurant une présentation cohérente et engageante pour votre formation des employés.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo avec des Visuels et Sous-titres
Intégrez des médias pertinents de la bibliothèque intégrée ou téléchargez les vôtres pour illustrer des concepts GMP complexes. Générez automatiquement des sous-titres précis pour assurer l'accessibilité et la conformité pour tous les apprenants, améliorant la rétention d'information.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation GMP Marquée
Appliquez l'image de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une image professionnelle. Exportez votre vidéo de formation GMP terminée dans le format et la résolution souhaités, prête pour la distribution sur vos plateformes d'eLearning.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation GMP dynamiques et interactives qui captent l'attention et améliorent significativement la rétention des connaissances parmi le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation GMP conformes aux exigences réglementaires ?

Les outils AI de HeyGen simplifient le processus de création de vidéos de formation GMP engageantes, garantissant qu'elles répondent aux exigences réglementaires critiques. Vous pouvez utiliser des avatars AI et des modèles vidéo personnalisables pour produire efficacement un contenu de formation clair et conforme pour les employés.

Quels types de modèles vidéo alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour divers besoins de formation ?

HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo alimentés par l'AI, spécifiquement conçus pour divers besoins de formation, des programmes d'intégration aux formations générales des employés et modules d'eLearning. Ces modèles exploitent les avatars AI et la technologie de texte à vidéo pour accélérer la création de votre contenu.

HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour créer des vidéos de formation accessibles ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de contenu multilingue, vous permettant de produire des vidéos de formation accessibles avec diverses voix off et sous-titres. Cela améliore les expériences d'apprentissage interactives et garantit que votre formation des employés atteint un public mondial diversifié.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils l'engagement et la rétention d'information dans les vidéos de formation ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen captivent les apprenants, augmentant considérablement l'engagement et la rétention d'information dans les vidéos de formation des employés. Combinés à des voix off naturelles, ces avatars créent une expérience d'apprentissage dynamique et mémorable pour votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo