Pour les responsables de formation en entreprise, une vidéo dynamique de 45 secondes pourrait présenter des moyens innovants d'atteindre un engagement élevé des apprenants avec leurs vidéos de formation. Visuellement, elle devrait être rythmée avec des graphismes modernes et une musique de fond entraînante, mettant l'accent sur une livraison de contenu énergique et mémorable. Elle mettrait en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie à des sujets divers, rendant les concepts complexes plus accessibles et captivants pour un public mondial.
Exemple de Prompt 2
Rédigez un guide concis de 30 secondes étape par étape pour les experts en la matière, illustrant comment produire un contenu de formation efficace dirigé par les employés. La vidéo doit adopter une approche visuelle pratique et directe avec un texte clair et concis à l'écran, soutenu par une voix off professionnelle et autoritaire. Ce prompt illustre comment décomposer des procédures complexes en segments digestes, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir une instruction audio cohérente et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de produire une vidéo convaincante de 75 secondes pour les équipes mondiales de L&D, axée sur les meilleures pratiques pour créer des vidéos de formation pour la main-d'œuvre mondiale qui résonnent à travers les cultures. L'esthétique visuelle doit être inclusive et professionnelle, utilisant un mélange de séquences et de graphismes diversifiés, accompagnée d'un récit clair et formel. Cette pièce démontrera l'importance de l'accessibilité et de la sensibilité culturelle, en mettant en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir que le contenu soit universellement compris et impactant pour tous les employés.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation pour la Main-d'œuvre Mondiale

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et accessibles à l'échelle mondiale pour votre main-d'œuvre, augmentant l'engagement des apprenants et réduisant les coûts grâce à des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Créez votre script de formation, en décrivant les informations clés et le dialogue. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen en collant directement votre script, garantissant une livraison de contenu précise et cohérente pour votre formation de la main-d'œuvre.
2
Step 2
Choisissez un Avatar AI et une Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter efficacement votre marque. Sélectionnez un avatar et personnalisez son apparence pour qu'il s'aligne avec vos vidéos de formation dirigées par les employés, rendant votre contenu accessible et professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant vos contrôles de marque uniques. Intégrez votre logo d'entreprise, des couleurs spécifiques et des polices pour garantir que toutes les vidéos de formation d'entreprise soient cohérentes et visuellement alignées avec votre identité.
4
Step 4
Exportez avec des Fonctionnalités d'Accessibilité
Examinez votre vidéo terminée et finalisez-la pour la distribution. Ajoutez facilement des sous-titres pour l'accessibilité dans différentes langues et selon les besoins des apprenants, puis exportez vos vidéos de formation efficaces pour un déploiement sans faille.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation efficaces pour les employés ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation engageantes et efficaces en transformant le texte en contenu vidéo professionnel avec des avatars AI et des modèles diversifiés. Cela simplifie considérablement le processus de production de vidéos de formation de haute qualité pour les employés de toute organisation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire efficacement des vidéos de formation pour la main-d'œuvre mondiale ?

Pour les vidéos de formation de la main-d'œuvre mondiale, HeyGen propose une génération de voix off robuste dans plusieurs langues et des sous-titres automatiques, garantissant accessibilité et clarté. Cela permet aux organisations de produire efficacement des vidéos de formation d'entreprise adaptées à un marché du travail mondial diversifié sans coûts de production élevés.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes dirigées par les employés ?

Oui, HeyGen améliore l'engagement des apprenants en permettant la création de vidéos de formation dynamiques dirigées par les employés à l'aide d'avatars AI personnalisables et de modèles préconstruits. Sa plateforme intuitive facilite la production de formations vidéo captivantes qui retiennent l'attention.

Comment HeyGen soutient-il la production de contenu de formation d'entreprise complet ?

HeyGen soutient la production de formation d'entreprise complète en offrant des capacités de texte à vidéo, permettant une conversion facile des scripts en vidéos explicatives détaillées ou en guides étape par étape. Avec des contrôles de marque et une riche bibliothèque multimédia, HeyGen assure la cohérence et le professionnalisme de tout le contenu de formation.

