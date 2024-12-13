Créez des Vidéos de Conformité RGPD avec la Puissance de l'IA

Simplifiez la formation d'entreprise et assurez la conformité pour tous les employés en transformant des scripts en vidéos de formation engageantes sur le RGPD avec la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.

514/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo percutante de 45 secondes expliquant les mises à jour spécifiques des politiques de protection des données et de confidentialité de votre organisation pour les employés existants. Le style visuel doit être clair et informatif, avec une voix off autoritaire et limpide. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en évidence les changements cruciaux de politique et garantir l'accessibilité pour tous les membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'impact de 30 secondes sur la conformité au RGPD destinée à tout le personnel, soulignant la responsabilité collective de maintenir la conformité. Le style visuel doit être élégant et motivant, utilisant des visuels engageants pour souligner l'importance de protéger les données sensibles. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement une présentation soignée et professionnelle qui résonne avec un large public.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo dynamique de 60 secondes démontrant comment les outils alimentés par l'IA peuvent rationaliser la formation d'entreprise sur la conformité au RGPD. Ciblez cette vidéo vers les responsables L&D et les professionnels des RH, en utilisant un style visuel moderne et éducatif qui met en valeur l'innovation technologique. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour transformer sans effort un script détaillé en un aperçu convaincant des efficacités de formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Conformité RGPD

Produisez facilement des vidéos de formation engageantes et informatives sur la conformité RGPD avec des outils alimentés par l'IA, garantissant que vos employés sont bien informés sur les politiques de protection des données et de confidentialité.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Vidéo RGPD
Commencez par sélectionner un modèle professionnel de notre bibliothèque, conçu pour accélérer la création de vos vidéos de formation RGPD. Ces visuels engageants fournissent une base solide pour votre contenu de formation d'entreprise.
2
Step 2
Ajoutez Votre Porte-parole AI
Personnalisez votre formation en sélectionnant un avatar AI pour agir en tant que votre Porte-parole AI. Utilisez des outils alimentés par l'IA pour donner vie à vos politiques de protection des données et de confidentialité avec un présentateur professionnel à l'écran.
3
Step 3
Générez des Sous-titres Multilingues
Assurez une portée mondiale et une accessibilité pour tous les employés en utilisant notre Générateur de Sous-titres AI. Créez facilement du contenu multilingue, rendant votre formation de conformité RGPD accessible et efficace à travers des équipes diversifiées.
4
Step 4
Exportez et Intégrez Votre Vidéo
Téléchargez vos vidéos de conformité RGPD complètes dans divers formats d'aspect pour un visionnage optimal sur n'importe quel appareil. Ces vidéos soignées sont prêtes pour une intégration LMS transparente, améliorant vos initiatives de conformité des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets de Conformité Complexes

.

Transformez facilement des politiques de protection des données et de confidentialité complexes en vidéos claires, digestes et visuellement attrayantes pour une formation d'entreprise efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de conformité RGPD pour la formation d'entreprise ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA et des modèles personnalisables pour vous aider à créer rapidement des vidéos de conformité RGPD engageantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI et la fonction texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire des vidéos de formation RGPD efficaces pour vos employés.

HeyGen peut-il prendre en charge du contenu multilingue pour les vidéos de formation RGPD ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation AI avec des voix off et des sous-titres multilingues, rendant votre contenu de conformité RGPD accessible à une main-d'œuvre mondiale diversifiée. Cela garantit que les politiques de protection des données et de confidentialité sont comprises par tous les employés.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation RGPD engageantes ?

HeyGen propose une variété de modèles, de scènes et de support de bibliothèque multimédia pour créer des visuels engageants pour votre formation de conformité RGPD. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour maintenir la cohérence d'entreprise dans vos vidéos de formation AI.

Quel est le processus pour générer des vidéos de conformité RGPD avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de conformité RGPD en vous permettant de générer du contenu professionnel directement à partir d'un script. Nos outils alimentés par l'IA, y compris les avatars AI et les voix off automatisées, rationalisent l'ensemble du processus pour une formation d'entreprise efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo