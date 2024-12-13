Créez des Vidéos de Stratégie d'Entonnoir qui Convertissent et Développent Votre Entreprise
Concevez des vidéos percutantes pour chaque étape de l'entonnoir marketing, de la Sensibilisation à la Décision. Utilisez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour simplifier la production.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les responsables marketing et les créateurs de contenu, en se concentrant sur la phase de Considération de l'entonnoir de marketing vidéo. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle élégante et moderne, complétée par une musique de fond entraînante, et utiliser efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations statistiques clés.
Produisez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes pour les équipes de vente et les responsables produits, mettant l'accent sur la phase de Décision dans une stratégie de marketing vidéo à entonnoir complet. La vidéo nécessite un style visuel direct et persuasif, incorporant des segments de type témoignage, et utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation professionnelle.
Créez une vidéo éducative de 90 secondes pour les agences de marketing digital et les marketeurs d'entreprise, illustrant l'ensemble du 'parcours client' en utilisant divers 'contenus vidéo'. Le style visuel et audio doit être complet et dynamique, employant un ton autoritaire, et utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour une diffusion multi-plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour capter l'attention et générer des prospects tout au long de votre entonnoir marketing.
Générez du Contenu Social Engagé.
Créez sans effort du contenu vidéo court captivant pour les réseaux sociaux afin de renforcer la notoriété de la marque et de nourrir les prospects.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen soutient-il une stratégie de marketing vidéo à entonnoir complet ?
HeyGen vous permet de créer du contenu vidéo engageant pour chaque étape de votre parcours client, de la Sensibilisation à la Défense. Produisez facilement des vidéos professionnelles avec des avatars AI et la fonctionnalité texte-à-vidéo, simplifiant votre stratégie de marketing vidéo à entonnoir complet. Cela garantit une production vidéo cohérente et de haute qualité sur tous vos points de contact.
Quels types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen pour mon entonnoir marketing ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer divers contenus vidéo adaptés aux différentes étapes de l'entonnoir, tels que des vidéos éducatives pour la considération ou des vidéos de démonstration engageantes pour la décision. Utilisez des avatars AI, la génération de voix off, et des modèles prêts à l'emploi pour créer et même réutiliser du contenu efficacement.
Comment l'AI pour le marketing vidéo avec HeyGen simplifie-t-elle la production vidéo ?
L'AI de HeyGen pour le marketing vidéo simplifie considérablement la production vidéo en convertissant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI en quelques minutes. Cela vous permet de créer rapidement des vidéos de stratégie d'entonnoir, d'incorporer des contrôles de marque, et d'ajouter des sous-titres automatiques, réduisant considérablement le temps et les coûts de production traditionnels.
Puis-je personnaliser l'image de marque et le message dans les vidéos créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir une cohérence visuelle sur tout votre contenu vidéo. Vous pouvez également personnaliser le message et utiliser la bibliothèque multimédia pour vous assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre stratégie de marketing vidéo à entonnoir complet.