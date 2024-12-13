Créez des Vidéos de Réponse à la Fraude Instantanément avec l'AI

Générez des vidéos convaincantes de prévention de la fraude et des campagnes de sensibilisation publique en utilisant des avatars AI réalistes pour une formation efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation d'entreprise de 60 secondes pour les employés d'une compagnie d'assurance, axée sur la reconnaissance des schémas de fraude d'assurance sophistiqués. Le style visuel et audio doit être professionnel et légèrement urgent, en utilisant des avatars AI pour présenter des informations complexes de manière cohérente. Cela améliorera leur capacité à agir en tant que créateur efficace de vidéos de prévention de la fraude d'assurance.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de sensibilisation à la fraude de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant des conseils rapides pour protéger leurs actifs. Employez un style visuel moderne et engageant avec un récit dynamique, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et un aspect soigné, soutenant directement leur besoin de créateur de vidéos de sensibilisation à la fraude.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de campagne de sensibilisation publique de 40 secondes destinée aux jeunes adultes, les encourageant à signaler les activités suspectes. La vidéo doit adopter un style visuel direct et orienté vers l'action avec une musique de fond dynamique, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration percutante afin de les inspirer à repérer, signaler et arrêter ce crime.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Réponse à la Fraude

Générez rapidement des vidéos professionnelles de réponse à la fraude pour éduquer et protéger votre audience en utilisant des outils alimentés par l'AI et des fonctionnalités personnalisables.

1
Step 1
Sélectionnez un Avatar AI et Rédigez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de réponse à la fraude ou téléchargez un script existant. Ensuite, sélectionnez facilement un avatar AI pour être le présentateur engageant de votre vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels et Voix Off
Améliorez votre vidéo en choisissant des visuels appropriés dans la bibliothèque multimédia et en utilisant la puissante fonctionnalité de génération de voix off pour narrer votre script de manière fluide.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez l'Accessibilité
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre organisation en appliquant des contrôles de branding (logo, couleurs). Ajoutez des sous-titres pour une accessibilité et un impact accrus.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo pour Distribution
Préparez votre vidéo de réponse à la fraude terminée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio pour obtenir le format parfait, prêt à être partagé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Lancez des Campagnes Publiques Anti-Fraude

Produisez rapidement des vidéos percutantes pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser le public, partager des alertes de fraude et éduquer les communautés sur les escroqueries potentielles.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de prévention de la fraude percutantes ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui vous permet de créer des vidéos de prévention de la fraude sans effort. Utilisez des avatars AI réalistes et transformez des scripts en contenu visuel captivant grâce à la technologie avancée de texte à vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour des campagnes de sensibilisation à la fraude efficaces ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour les campagnes de sensibilisation à la fraude, y compris des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de branding pour maintenir votre identité d'entreprise. Améliorez votre message avec la génération de voix off professionnelle, rendant vos campagnes de sensibilisation publique plus engageantes et informatives.

HeyGen peut-il aider à développer des vidéos de formation d'entreprise pour la détection de la fraude ?

Absolument, HeyGen est un outil idéal pour créer des vidéos de formation d'entreprise, y compris celles axées sur la détection de la fraude. Utilisez des avatars AI comme instructeurs et ajoutez des sous-titres pour produire des vidéos éducatives accessibles et de haute qualité pour votre équipe.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de réponse à la fraude urgentes ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de réponse à la fraude en vous permettant de générer rapidement du contenu à partir d'un script. Sa fonctionnalité flexible de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio garantit que vos messages urgents sont prêts pour toute plateforme, y compris les vidéos sur les réseaux sociaux, sans délai.

