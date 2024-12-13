Créez des Vidéos de Prévention de la Fraude : Rapides et Engagantes

Produisez rapidement des vidéos explicatives éducatives sur la prévention de la fraude avec la fonctionnalité de texte à vidéo, améliorant vos campagnes de sensibilisation à la sécurité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes de sensibilisation à la fraude, conçue pour les employés de petites entreprises, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques de sécurité des données et la reconnaissance des menaces internes. Cette vidéo de style corporatif doit présenter un avatar AI réaliste créé à l'aide des avatars AI de HeyGen, délivrant des instructions concises dans un ton sérieux et instructif, soutenu par une esthétique visuelle propre et minimaliste qui renforce l'importance de la sensibilisation à la sécurité.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour une campagne de sensibilisation publique sur les réseaux sociaux, ciblant les jeunes adultes à propos des escroqueries en ligne courantes comme les faux concours et les arnaques d'investissement. Les visuels dynamiques doivent être rapides et engageants, incorporant des graphismes modernes et lumineux et une piste de fond tendance, le tout rapidement assemblé à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour assurer un déploiement rapide du contenu et une intégration sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative concise de 50 secondes pour les acheteurs en ligne, détaillant comment effectuer des transactions en toute sécurité et repérer les sites de commerce électronique frauduleux. Utilisez les modèles et scènes vidéo de HeyGen pour construire rapidement un récit visuel de confiance avec un style poli et instructif, présentant des superpositions textuelles claires et un ton audio utile et informatif, servant finalement de partie essentielle d'une stratégie de plateforme de création vidéo plus large pour la protection des consommateurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Prévention de la Fraude

Produisez sans effort des vidéos de prévention de la fraude percutantes avec l'AI, transformant des informations complexes en contenu engageant qui éduque et protège votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Initiale
Commencez par coller votre script de prévention de la fraude. Notre **générateur de vidéos AI** convertira automatiquement votre texte en une vidéo initiale, vous offrant une base solide sur laquelle construire.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Présentateurs Numériques
Renforcez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'**avatars AI**. Ces présentateurs numériques peuvent articuler votre script avec divers styles de voix, rendant votre contenu très engageant.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Incorporez des **visuels dynamiques** puissants de notre bibliothèque multimédia ou téléchargez les vôtres. Personnalisez l'apparence et la sensation avec des contrôles de branding pour aligner parfaitement votre vidéo avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Une fois votre vidéo parfaite, **exportez-la** facilement dans le format d'aspect souhaité. Partagez vos **campagnes de sensibilisation publique** percutantes sur diverses plateformes pour maximiser la portée et éduquer efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Lancez des Campagnes de Sensibilisation Publique

Produisez rapidement des vidéos captivantes de sensibilisation à la fraude pour les réseaux sociaux, diffusant efficacement des messages de prévention cruciaux au public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de prévention de la fraude engageantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer rapidement et efficacement des vidéos de prévention de la fraude convaincantes. Son moteur créatif aide à transformer des informations complexes de sensibilisation à la sécurité en visuels dynamiques et récits engageants en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte à vidéo.

Quel est le processus pour générer une vidéo de sensibilisation à la fraude avec l'AI de HeyGen ?

Générer une vidéo de sensibilisation à la fraude avec HeyGen est simple. Il vous suffit de fournir votre script, de choisir parmi divers modèles vidéo, et l'AI de HeyGen convertira votre texte en vidéo, avec génération de voix off professionnelle et avatars AI, simplifiant votre expérience de plateforme de création vidéo.

HeyGen peut-il personnaliser ma vidéo explicative de prévention de la fraude pour différents publics ou plateformes ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation significative de vos vidéos explicatives de prévention de la fraude. Vous pouvez exploiter divers modèles vidéo et des fonctionnalités robustes d'édition vidéo pour adapter le contenu aux campagnes de sensibilisation publique, garantissant que les visuels dynamiques conviennent à diverses plateformes comme l'intégration sur les réseaux sociaux.

HeyGen propose-t-il des avatars AI et la génération de voix off pour le contenu de sensibilisation à la sécurité ?

Absolument, HeyGen est équipé d'avatars AI avancés et de génération de voix off de haute qualité spécifiquement conçus pour un contenu de sensibilisation à la sécurité percutant. Ces fonctionnalités améliorent vos productions vidéo animées, rendant vos messages anti-fraude plus engageants et accessibles.

